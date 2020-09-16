Страны, где можно приобрести гражданство за деньги - известен список

Язык
BTC/USD
11068.43
ETH/USD
370.08
LTC/USD
48.65
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
Страны, продающие свое гражданство, стремятся привлечь
богатых иностранных инвесторов для оживления местной экономики. О таких странах своим читателям рассказывает сайт
"Вокруг света".
Источник: neonomad.kz
Итак:
Кипр
Получение кипрского гражданства занимает менее двух
месяцев, но при этом неотъемлемой его частью становится вложение 2 млн евро в
недвижимость, государственные облигации, банковский депозит в кипрском банке
или инвестиции в новую компанию. Желающие стать кореными жителями должны иметь
на острове жилье стоимостью минимум 500 тыс евро.
Мальта
Мальтийское гражданство подразумевает благотворительный
взнос в размере 650 тыс евро; инвестиции в размере 150 тыс евро в
государственные облигации Мальты на пять лет; и покупку дома на главном острове
стоимостью не менее 350 тыс евро или аренда жилья не дешевле 16 тыс евро в год.
Молдова
Чтобы получить паспорт Молдовы по упрощенной программе,
необходимо подарить государству 100 тыс евро или вложить 250 тыс евро в
утвержденную недвижимость.
Турция работает по такой схеме уже три года — желающим
стать законными турчанами, нужно приобрести недвижимость стоимостью 250 тысяч долларов в эквиваленте турецкой лире
и в течение трех лет быть ее обладателем.
Схожие условия получения гражданства действуют также в Сент-Китсе
и Невисе, Доминикане, Гренаде, Антигуа и Барбуде, Сент-Люсие и Вануату.
Но если у вас нет нескольких сотен тысяч евро, вероятно, лучше найти подтверждение вашим корням в той или иной стране…
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что теперь на Карибы попасть будет проще – Гренада упростила порядок въезда в страну для граждан Украины, отменив визовый режим.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости