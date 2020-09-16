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Страны, где можно приобрести гражданство за деньги - известен список

Если у вас нет нескольких сотен тысяч евро, вероятно, лучше найти подтверждение вашим корням в той или иной стране

сегодня, 19:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

Страны, продающие свое гражданство, стремятся привлечь богатых иностранных инвесторов для оживления местной экономики.  О таких странах своим читателям рассказывает сайт "Вокруг света".

Страны, где можно приобрести гражданство за деньги - известен список

Источник: neonomad.kz

Итак:

Кипр

Получение кипрского гражданства занимает менее двух месяцев, но при этом неотъемлемой его частью становится вложение 2 млн евро в недвижимость, государственные облигации, банковский депозит в кипрском банке или инвестиции в новую компанию. Желающие стать кореными жителями должны иметь на острове жилье стоимостью минимум 500 тыс евро.

Мальта

Мальтийское гражданство подразумевает благотворительный взнос в размере 650 тыс евро; инвестиции в размере 150 тыс евро в государственные облигации Мальты на пять лет; и покупку дома на главном острове стоимостью не менее 350 тыс евро или аренда жилья не дешевле 16 тыс евро в год.

Молдова

Чтобы получить паспорт Молдовы по упрощенной программе, необходимо подарить государству 100 тыс евро или вложить 250 тыс евро в утвержденную недвижимость.

Турция работает по такой схеме уже три года — желающим стать законными турчанами, нужно приобрести недвижимость стоимостью  250 тысяч долларов в эквиваленте турецкой лире  и в течение трех лет быть ее обладателем.

Схожие условия получения гражданства действуют также в Сент-Китсе и Невисе, Доминикане, Гренаде, Антигуа и Барбуде, Сент-Люсие и Вануату.

Но если у вас нет нескольких сотен тысяч евро, вероятно, лучше найти подтверждение вашим корням в той или иной стране…

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что теперь на Карибы попасть будет проще – Гренада упростила порядок въезда в страну для граждан Украины, отменив визовый режим. 


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