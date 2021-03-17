Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды

Некоторые вещи пользуются большой популярностью на протяжение нескольких сезонов, но есть предмет гардероба, который будет актуален всегда, во все времена. Речь идет о тренче — двубортном плаще прямого или приталенного кроя.

Какая вещь никогда не выйдет из моды (фото из открытых источников)

Модный эксперт из Лондона Пруденс Вейд отметила, что тренч — элегантная, практичная и универсальная вещь, поэтому остается популярной уже несколько десятков лет. Он отлично сочетается с любой одеждой, подходит под любой тип фигуры, как женщинам, так и мужчинам.

В гардеробе любой модницы такой плащ занимается почетное место, ведь эта вещь из разряда вечных, утилитарных, шикарных и удобных одновременно. Классический тренч спокойно переживает сезонные колебания моды, особого ухода за ним не требуется, и он вполне отбивает свою стоимость.

Сейчас можно купить тренч на любой вкус. Плащ шьют из разных материалов: кожи, денима, габардина, хлопка, можно подобрать под любую погоду. Самым популярным является тренч бежевого оттенка, потому что он является классикой, но можно выбрать и другие цвета: белый, синий, черный, хаки. И обувь к такому плащу подходит практически любая: спортивная, ботфорты, каблуки и туфли-лодочки.





Напомним, что 51-летняя американская звезда Дженнифер Лопес продемонстрировала, как носить тренч в новом сезоне. Знаменитость заметили на улицах Нью-Йорка в плаще бежевого цвета, который идеально сочетался с джинсами, черной блузой и черными ботинками на каблуке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский модельер Андре Тан продолжает делиться с модницами ценными советами и назвал главные тренды весны-2021.

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