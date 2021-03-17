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Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды

Эта вещь очень практичная и универсальная

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые вещи пользуются большой популярностью на протяжение нескольких сезонов, но есть предмет гардероба, который будет актуален всегда, во все времена. Речь идет о тренче — двубортном плаще прямого или приталенного кроя. 

Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды

Какая вещь никогда не выйдет из моды (фото из открытых источников)

Модный эксперт из Лондона Пруденс Вейд отметила, что тренч — элегантная, практичная и универсальная вещь, поэтому остается популярной уже несколько десятков лет. Он отлично сочетается с любой одеждой, подходит под любой тип фигуры, как женщинам, так и мужчинам.

В гардеробе любой модницы такой плащ занимается почетное место, ведь эта вещь из разряда вечных, утилитарных, шикарных и удобных одновременно. Классический тренч спокойно переживает сезонные колебания моды, особого ухода за ним не требуется, и он вполне отбивает свою стоимость. 

Сейчас можно купить тренч на любой вкус. Плащ шьют из разных материалов: кожи, денима, габардина, хлопка, можно подобрать под любую погоду.  Самым популярным является тренч бежевого оттенка, потому что он является классикой, но можно выбрать и другие цвета: белый, синий, черный, хаки. И обувь к такому плащу подходит практически любая: спортивная, ботфорты, каблуки и туфли-лодочки.

Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды - фото 2

Напомним, что 51-летняя американская звезда Дженнифер Лопес продемонстрировала, как носить тренч в новом сезоне. Знаменитость заметили на улицах Нью-Йорка в плаще бежевого цвета, который идеально сочетался с джинсами, черной блузой и черными ботинками на каблуке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский модельер Андре Тан продолжает делиться с модницами ценными советами и назвал главные тренды весны-2021. 


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Источник: https://tv.ua/trend/3015450-vnimanie-modnitsy-nazvana-vesch-kotoraya-nikogda-ne-vyjdet-iz-mody
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