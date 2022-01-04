Стало известно, сколько времени нельзя садиться за руль, выпив пива, вина или водки

К сожалению, далеко не все водители адекватно относятся к запрету – после употребления алкоголя садиться за руль автомобиля. Есть и те, кто допустимые 0,2 промилле, воспринимают, как возможность выпить за рулем слабоалкогольный напиток, забывают, что спиртное, пусть даже в небольших количества, является одной из наиболее распространенных причин ДТП. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на сайте Автопоміч.

Алкоголь. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день максимальное значение алкоголя в крови водителя равно 0,2 промилле. При этом, спектр спиртных напитков очень большой и все они имеют разное время выведения из организма человека.

Один из самых популярных среди мужчин спиртной напиток – пиво. Важно знать, что, если вы выпьете 500 мл, то алкоголь сможет оставить ваш организм только через 2-2,5 часа. Ну, а, если вы побалуете себя двумя бутылками пива, выпив 1 литр, то это время нужно удвоить. На выведение из организма понадобится до 5 часов.

Далее идет еще один часто употребляемый напиток — вино. Выпив 100 мл вина нужно 1,5 часа на выведения из организма. Ну, а, если вы употребили 0,5 литра, то ближайшие 7 часов за руль точно лучше не садиться.

Замыкает тройку самых употребляемых спиртных напитков — водка. Выпив водки в объеме 100 мл вам понадобится 4 часа, чтобы алкоголь вышел из организма. А вот, если вы "одолели" 300 мл, то алкоголь будет находиться в организме уже минимум 14 часов. Если же праздник прошел на ура и выпито 0,5 л на человека, то минимум сутки садиться за руль машины категорически запрещено.

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