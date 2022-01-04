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Стало известно, сколько времени нельзя садиться за руль, выпив пива, вина или водки

В Украине установлены предельно допустимые показатели алкоголя в крови, моче и выдыхаемом воздухе, с учетом того, что в организме водителя может содержаться естественный алкоголь через различные заболевания или продукты

сегодня, 15:17
Автор:

Кравцев Сергей
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К сожалению, далеко не все водители адекватно относятся к запрету – после употребления алкоголя садиться за руль автомобиля. Есть и те, кто допустимые 0,2 промилле, воспринимают, как возможность выпить за рулем слабоалкогольный напиток, забывают, что спиртное, пусть даже в небольших количества, является одной из наиболее распространенных причин ДТП. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на сайте Автопоміч.

Стало известно, сколько времени нельзя садиться за руль, выпив пива, вина или водки

Алкоголь. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день максимальное значение алкоголя в крови водителя равно 0,2 промилле. При этом, спектр спиртных напитков очень большой и все они имеют разное время выведения из организма человека.

Один из самых популярных среди мужчин спиртной напиток – пиво. Важно знать, что, если вы выпьете 500 мл, то алкоголь сможет оставить ваш организм только через 2-2,5 часа. Ну, а, если вы побалуете себя двумя бутылками пива, выпив 1 литр, то это время нужно удвоить. На выведение из организма понадобится до 5 часов.

Далее идет еще один часто употребляемый напиток — вино. Выпив 100 мл вина нужно 1,5 часа на выведения из организма. Ну, а, если вы употребили 0,5 литра, то ближайшие 7 часов за руль точно лучше не садиться.

Замыкает тройку самых употребляемых спиртных напитков — водка. Выпив водки в объеме 100 мл вам понадобится 4 часа, чтобы алкоголь вышел из организма. А вот, если вы "одолели" 300 мл, то алкоголь будет находиться в организме уже минимум 14 часов. Если же праздник прошел на ура и выпито 0,5 л на человека, то минимум сутки садиться за руль машины категорически запрещено.

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Источник: https://avtopomich.com/koly-mozhna-sidaty-za-kermo-avtomobilya-pislya-vzhyvannya-alkogolyu/
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