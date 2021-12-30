Без негативных последствий: какой алкоголь пить в новогоднюю ночь

Зачастую празднование Нового года не обходится без употребления алкогольных напитков. Специалисты отмечают, что за пару часов до застолья нужно достаточно поесть, а также выпить несколько стаканов воды. Какому алкоголю отдать предпочтение в новогоднюю ночь, чтобы снизить риск негативных последствий для организма, рассказали в РБК-Украина.

Какой алкоголь пить в новогоднюю ночь - фото из открытых источников

Отмечается, что в Новый год необходимо снизить к минимуму употребление газированных напитков. Лучше пить сок или обыкновенную воду. Еще больше вреда может нанести сочетание газировки с жирными блюдами. Это относится и к газированному спиртному.

Употребление алкоголя в вечернее или ночное время — в любом случае нагрузка на печень, поэтому, чтобы снизить пагубное влияние на организм, не стоит выбирать крепкое спиртное, а пить алкоголь нужно в небольших количествах — не больше двух бокалов.

Эксперты рекомендуют отказаться от напитков, содержащих большое количество сахара. Их организм будет перерабатывать дольше и тяжелее. Последствия в виде головной боли на утро в таком случае обеспечены.

Наиболее подходящим спиртным напитков для продолжительного празднования считается белое сухое вино.

Перед употреблением алкоголя рекомендуется поесть — лучше всего подойдет мясное, рыбное блюдо или яйца. Таким образом возможно сдержать всасывание спиртного в кровь. Специалисты не советуют начинать празднование с салатов.

Если вы все же хотите пить в новогоднюю ночь крепкие напитки, то эксперты рекомендуют выбирать водку. Считается, что этот напиток имеет самый низкий процент отравления во время застолья.

Также рекомендуется на протяжении вечера пить обычную воду, чтобы снизить риск обезвоживания организма.

Ранее "Комментарии" рассказывали, чего нельзя делать в новогоднюю ночь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!