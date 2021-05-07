Стало известно, какое масло ускоряет рост волос на 40%

Выпадение волос является проблемой многих людей: как мужчин, так и женщин. Ученые обнаружили, что масло семян тыквы может ускорить рост волос на целых 40%. Ученые из Кореи набрали 76 пациентов мужского пола с легкой или умеренной выпадением волос. Ежедневно в течение 24 недель им давали или 400 мг масла семян тыквы, или плацебо, пишет healthline.

Масло семян тыквы (фото из открытых источников)

Изменение роста волос на коже головы оценивалось по четырем результатам: оценка стандартизированных клинических фотографий незаинтересованным экспертом, баллы самооценки пациентов, толщина волос на коже головы и количество волос на коже головы.

В группе, принимавшей масло семян тыквы, рост волос увеличился на 40%. При этом увеличилась не только длина, но и плотность.

"Исследование показывает, что масло семян тыквы может улучшить состояние волос и ее следует рассматривать как альтернативное лечение", — заключили авторы.

Напомним, 39-летняя жительница небольшого городка Данстейбла (Великобритания) Мелани Ллевелин не мыла волосы на протяжение трех лет. Британка поделилась историей своего эксперимента и объяснила, почему решилась на такой шаг. Мелани рассказала, что унаследовала от своего отца непростые волосы, потому что после каждого мытья они становились очень кучерявыми и это стало для британки настоящей проблемой. С самого детства она была вынуждена тратить уйму времени и денег, чтобы навести порядок на голове, потому что обращалась за помощью к специалистам. Потом женщина решила, что не будет мыть голову. "Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо", – рассказала Ллевелин.

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