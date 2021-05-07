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Стало известно, какое масло ускоряет рост волос на 40%

Изменение роста волос на коже головы оценивалось по четырем результатам

сегодня, 04:19
Автор:

Ольга Чародий

Выпадение волос является проблемой многих людей: как мужчин, так и женщин. Ученые обнаружили, что масло семян тыквы может ускорить рост волос на целых 40%. Ученые из Кореи набрали 76 пациентов мужского пола с легкой или умеренной выпадением волос. Ежедневно в течение 24 недель им давали или 400 мг масла семян тыквы, или плацебо, пишет healthline.

Стало известно, какое масло ускоряет рост волос на 40%

Масло семян тыквы (фото из открытых источников)

Изменение роста волос на коже головы оценивалось по четырем результатам: оценка стандартизированных клинических фотографий незаинтересованным экспертом, баллы самооценки пациентов, толщина волос на коже головы и количество волос на коже головы.

В группе, принимавшей масло семян тыквы, рост волос увеличился на 40%. При этом увеличилась не только длина, но и плотность.

"Исследование показывает, что масло семян тыквы может улучшить состояние волос и ее следует рассматривать как альтернативное лечение", — заключили авторы.

Напомним, 39-летняя жительница небольшого городка Данстейбла (Великобритания) Мелани Ллевелин не мыла волосы на протяжение трех лет. Британка поделилась историей своего эксперимента и объяснила, почему решилась на такой шаг. Мелани рассказала, что унаследовала от своего отца непростые волосы, потому что после каждого мытья они становились очень кучерявыми и это стало для британки настоящей проблемой. С самого детства она была вынуждена тратить уйму времени и денег, чтобы навести порядок на голове, потому что обращалась за помощью к специалистам. Потом женщина решила, что не будет мыть голову. "Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо", – рассказала Ллевелин.



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Источник: https://www.healthline.com/health/pumpkin-oil-for-hair#:~:text=Pumpkin%20seed%20oil%20has%20been,men%20in%20the%20placebo%20group.
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