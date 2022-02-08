Сколько времени восстанавливается человек после бессонной ночи

Желание повеселиться или посмотреть сериал может повлиять на ваше решение отказаться от сна. Однако, вы должны быть готовы к этим негативным последствиям. Сомнологи считают, что после одной бессонной ночи организму нужно трое суток для того, чтобы восстановить биоритмы. Если человек не высыпается 3-4 дня подряд, чтобы прийти в норму, недели может не хватить, пишет wonderzine.

Сон (фото из открытых источников)

Недавнее исследование показало, что восстановится после дефицита сна трудно даже молодым людям. Тринадцать человек в возрасте 20 лет, спавших на 30% меньше, чем им нужно в течение 10 ночей, полностью не восстановили большинство своих когнитивных процессов даже после семи ночей неограниченного сна. Недостаток сна является огромным стрессом для организма. Добавьте к нему повседневные невзгоды и получите сильный удар по психоэмоциональному состоянию. Если мозг не получил свою должную долю энергии, он будет искать другие варианты, чтобы зарядиться. Скорее всего, любая еда, которую вы увидите на своем пути, попадет вам в рот.

Напомним, шум – одно из главных препятствий для хорошего ночного сна. Что подтверждает и профессор Нилонг ​​Вяс. Что с этим можно поделать? Расскажем об этом дальше. По словам врача, важно добавить в спальню несколько вещей – мягкую мебель, коврики и плотные шторы. Об этом рассказывает издание Medikforum."Звук отбивается от жестких поверхностей и поглощается мягкими", — объясняет доктор Вяс. Установка более толстых стеклопакетов может помочь с шумом снаружи, а использование звукоизоляции заглушит шумных соседей. Быстрое и простое решение – использовать беруши или наушники с шумоподавлением. Кроме того, можно включать белый шум, помогающий заглушать другие звуки. Шумная атмосфера может приводить к фрагментации ночного сна, даже если вы не просыпаетесь.

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