logo

BTC/USD

44865.13

ETH/USD

3174.63

LTC/USD

140.13

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг лайфхаки Сколько времени восстанавливается человек после бессонной ночи
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько времени восстанавливается человек после бессонной ночи

Сомнологи считают, что после одной бессонной ночи организму нужно трое суток для того, чтобы восстановить биоритмы

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Желание повеселиться или посмотреть сериал может повлиять на ваше решение отказаться от сна. Однако, вы должны быть готовы к этим негативным последствиям. Сомнологи считают, что после одной бессонной ночи организму нужно трое суток для того, чтобы восстановить биоритмы. Если человек не высыпается 3-4 дня подряд, чтобы прийти в норму, недели может не хватить, пишет wonderzine.

Сколько времени восстанавливается человек после бессонной ночи

Сон (фото из открытых источников)

Недавнее исследование показало, что восстановится после дефицита сна трудно даже молодым людям. Тринадцать человек в возрасте 20 лет, спавших на 30% меньше, чем им нужно в течение 10 ночей, полностью не восстановили большинство своих когнитивных процессов даже после семи ночей неограниченного сна. Недостаток сна является огромным стрессом для организма. Добавьте к нему повседневные невзгоды и получите сильный удар по психоэмоциональному состоянию. Если мозг не получил свою должную долю энергии, он будет искать другие варианты, чтобы зарядиться. Скорее всего, любая еда, которую вы увидите на своем пути, попадет вам в рот.

Напомним, шум – одно из главных препятствий для хорошего ночного сна. Что подтверждает и профессор Нилонг ​​Вяс. Что с этим можно поделать? Расскажем об этом дальше. По словам врача, важно добавить в спальню несколько вещей – мягкую мебель, коврики и плотные шторы. Об этом рассказывает издание Medikforum."Звук отбивается от жестких поверхностей и поглощается мягкими", — объясняет доктор Вяс. Установка более толстых стеклопакетов может помочь с шумом снаружи, а использование звукоизоляции заглушит шумных соседей. Быстрое и простое решение – использовать беруши или наушники с шумоподавлением. Кроме того, можно включать белый шум, помогающий заглушать другие звуки. Шумная атмосфера может приводить к фрагментации ночного сна, даже если вы не просыпаетесь.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/specials-beauty/220325-afterpartykit
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!