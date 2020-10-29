Семь лайфхаков для "очкариков" - как носить маску, чтобы очки не запотевали

Вынужденные карантинные ограничения типа обязательного ношения защитной маски стали настоящим испытанием для тех, кто носит корректирующие очки. Ведь общеизвестный факт, что при малейшем выдохе сквозь аксессуар теплый влажный воздух поднимается, из-за чего стекло очков запотевает. Человеку приходится делать лишние телодвижения, снимая очки, протирать линзы, либо жертвовать свое безопасностью, нося маску ниже носа. "Страна" поделилась рекомендациями для тех, кто вынужден носить очки из-за плохого зрения, во время масочного режима.

Способ № 1. Для того чтобы не допустить выход воздуха поверх маски на очки, перед надеванием защитного аксессуара загните верхний ее край внутрь, очки наденьте так, чтобы они сели поверх маски. Но лучше выбрать маску с краями, в которые вшита проволока. Это поможет придавить ее к носу и разровнять на лице.









Способ № 2. Подложите под маску в месте прикасания с носом ватный диск, салфетку или кусок ткани, что опять же не даст теплому воздуху подниматься под очки. Таким способом пользуются даже в научных лабораториях, работая в очках с микроскопом — сотрудники приклеивают по границе маски на лицо узкую полоску бумажного лейкопластыря или малярного скотча.





Способ № 3. Промойте линзы мыльным раствором и тщательно просушите. Глицерин, входящий в состав мыла, образует на линзах тонкий налет, который не даст влаге осесть на стекле. Но нужно учесть одно "но" — видимость сквозь стекло в этом случае немного снизится.





Способ № 4. Бороться с запотеванием очков поможет и пена для бритья. Нужно взять каплю средства, нанести и втереть, а затем протереть от следов салфеткой. Минус лайфхака – эффект сохраняется не более часа.





Совет № 5. Для "очкариков" в аптеках продается специальное средство от запотевания для всесезонного использования. Но и этот метод имеет один минус — если температура воздуха ниже -10 линзы покроются тонкой коркой льда.





Совет № 7. Пожалуй, самый простой лайфхак – просто перекрутите резинки маски на ушах, воздух будет выходить по бокам, а не вверх.

Ранее "Комментарии" писали о 6 лайфхаках по уборке квартиры.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!