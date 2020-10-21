Не хуже, чем клиннинговая компания: 6 лайфхаков по уборке квартиры

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Дмитрий Симоненко
Навряд ли
найдется человек, который честно ответит на вопрос, что любит заниматься
уборкой. Даже если после наведения чистоты вы испытываете моральное
удовлетворение, весь процесс уборки занимает много сил, а настроение не всегда
по этому поводу праздничное. Но с простыми советами от billionnews.ru процесс
наведения порядка пройдет быстрее и проще, а жилище засияет небывалой чистотой.
1. Избавляемся
от пыли с помощью ролика и липкой ленты.
Для
протирания от пыли простых поверхностей, используйте салфетки с содержанием
микрофибры – они легко справятся с этой задачей. А вот, чтобы почистить от пыли,
мусора, шерсти, пользуйтесь специальными роликами с липкой лентой для очищения одежды.
3. Чистим
ковер
Для удаления
стойких пятен обрызгайте, либо протрите поверхность уксусом, разбавленным пополам с водой, а затем через хлопковую ткань прогладьте утюгом.
4. Убираем
старые пятна со стола с помощью фена
На
лакированных поверхностях столов часто появляются пятна от стаканов, которые не
так легко удалить. На самом деле, зная наш лайфхак, сделать это проще простого
— для этого нужно поднести включенный фен к пятну. После того как вы
продержите включенный прибор некоторое время, они сами начнут исчезать.
5. Аммиак против жира
Посуду в
плотно закрытом пакете держим не менее 2 часов, а затем просто обмываем.
Для очищения
духовки попробуйте раствор лимонной кислоты и воды. Для начала нагрейте
духовку, поставьте внутрь емкость со смесью примерно на полчаса. Через
полчаса, после остывания духовки, жир со стенок легко снимается.
6. Убираемся
в ванной комнате пароочистителем
С помощью
пароочистителя при уборке ванной комнаты вы в считанные секунды избавитесь от щелочного
налета и других пятен. А в качестве бонуса станет и тотальная дезинфекция
поверхностей и щелей. Если же прибора у вас нет, то можно воспользоваться
горячим душем. Включите его на пару минут и закройте дверь. В это время вы
можете убираться в других комнатах, пока ванная будет наполняться паром,
смягчающим грязь.
Сначала
протрите все горизонтальные и вертикальные поверхности. Как мы уже говорили
выше — сверху вниз, а мытье пола отложите напоследок.
Разделите
уборку на несколько этапов. В каждой комнате убирайтесь по очереди, чтобы не
носить грязь туда-сюда.
Избавьтесь от всего, что может вас отвлекать.
Включите ваш
любимый музыкальный трек либо аудиокнигу, и тогда уборка пройдет незаметно.
Ранее "Комментарии"
писали о пяти ценных лайфхаках для тех, кто ничего не успевает.
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