Не хуже, чем клиннинговая компания: 6 лайфхаков по уборке квартиры

Навряд ли найдется человек, который честно ответит на вопрос, что любит заниматься уборкой. Даже если после наведения чистоты вы испытываете моральное удовлетворение, весь процесс уборки занимает много сил, а настроение не всегда по этому поводу праздничное. Но с простыми советами от billionnews.ru процесс наведения порядка пройдет быстрее и проще, а жилище засияет небывалой чистотой.

1. Избавляемся от пыли с помощью ролика и липкой ленты.

Для протирания от пыли простых поверхностей, используйте салфетки с содержанием микрофибры – они легко справятся с этой задачей. А вот, чтобы почистить от пыли, мусора, шерсти, пользуйтесь специальными роликами с липкой лентой для очищения одежды.

2. Протираем поверхность сверху вниз

При протирании поверхностей мебели в направлении сверху вниз пыль не будет оседать на места, которые вы уже протерли.

3. Чистим ковер

По мнению большинства, ковер возможно качественно почистить только с использованием моющего пылесоса, либо по старинке – на автомойке. По попробуйте другой, более простой способ – вам нужно лишь насыпать на ковер порошок, обрызгать его водой и оставить на несколько минут. Поле высыхания ковер остается только пропылесосить обычным пылесосом.

Для удаления стойких пятен обрызгайте, либо протрите поверхность уксусом, разбавленным пополам с водой, а затем через хлопковую ткань прогладьте утюгом.

4. Убираем старые пятна со стола с помощью фена

На лакированных поверхностях столов часто появляются пятна от стаканов, которые не так легко удалить. На самом деле, зная наш лайфхак, сделать это проще простого — для этого нужно поднести включенный фен к пятну. После того как вы продержите включенный прибор некоторое время, они сами начнут исчезать.

5. Аммиак против жира

Жирная посуда всегда вызывает отвращение – ее сложно отмыть, для этого требуется много времени, усилий и моющих средств. Но если вы используете аммиак для борьбы с жиром, мытье сковородок, противней и другой посуды не будет приносить столько проблем. Для этого необходимо взять плотный пакет, в который помещается грязная посуда. Далее туда заливается готовая смесь — аммиак плюс вода в соотношении 1:1 в объеме от 50 до 100 мл. Кстати, на полках магазинов также имеется такой раствор.

Посуду в плотно закрытом пакете держим не менее 2 часов, а затем просто обмываем.

Для очищения духовки попробуйте раствор лимонной кислоты и воды. Для начала нагрейте духовку, поставьте внутрь емкость со смесью примерно на полчаса. Через полчаса, после остывания духовки, жир со стенок легко снимается.

6. Убираемся в ванной комнате пароочистителем

С помощью пароочистителя при уборке ванной комнаты вы в считанные секунды избавитесь от щелочного налета и других пятен. А в качестве бонуса станет и тотальная дезинфекция поверхностей и щелей. Если же прибора у вас нет, то можно воспользоваться горячим душем. Включите его на пару минут и закройте дверь. В это время вы можете убираться в других комнатах, пока ванная будет наполняться паром, смягчающим грязь.

Как закончить с уборкой максимально быстро?

Сначала протрите все горизонтальные и вертикальные поверхности. Как мы уже говорили выше — сверху вниз, а мытье пола отложите напоследок.

Разделите уборку на несколько этапов. В каждой комнате убирайтесь по очереди, чтобы не носить грязь туда-сюда.

Избавьтесь от всего, что может вас отвлекать.

Включите ваш любимый музыкальный трек либо аудиокнигу, и тогда уборка пройдет незаметно.

Ранее "Комментарии" писали о пяти ценных лайфхаках для тех, кто ничего не успевает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!