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Самые лучшие места для работы, если ты решил стать фрилансером

Попробуй поэкспериментировать, если не можешь заставить себя работать в квартире

сегодня, 12:41
Автор:

Павел Зинченко

Талантливые люди, который решили опробовать свои силы в качестве фрилансеров непременно столкнуться с проблемой, где им нужно обустроить свое рабочее место. Разумеется, не стоит напрягаться, если у тебя железная самодисциплина и уютная атмосфера дома. Но если с этими пунктами проблемы, то с помощью издания mport мы расскажем тебе, где можно спокойно поработать в наши дни.

Самые лучшие места для работы, если ты решил стать фрилансером

Где лучше работать фрилансеру

Природа

Используй этот вариант, если позволяет погода. Обрати внимание, что за городом точно мешать никто не будет. Правда, придётся заранее запастись всем необходимым. Тебе пригодятся плед, термос с чаем и что‑нибудь для перекуса. Этого должно хватить для выезда на целый день. Если есть машина, то можешь ни в чём себе не отказывать и взять набор из складного стола и стульев или палатку. Прихвати и пауэрбанк, чтобы зарядки хватило на долгое время.

Библиотека

В читальных залах обычно есть сносный Wi‑Fi и розетки. Также при необходимости можно воспользоваться принтером, а ещё здесь гарантированно тихо и никто не отвлекает. В крупных библиотеках бывают даже буфеты — можно обеспечить себя хорошим обеденным перерывом.

Музей

Это не шутка. Разместиться с ноутбуком можно в холле или зоне отдыха. Только уточни у смотрителей, не возражают ли они. Возможно, придётся заплатить за вход, но в любом случае у тебя будет хорошее рабочее место и, скорее всего, доступ к Интернету. В конце концов, никто не запрещает поработать в парке около музея.

ТРЦ

Этот вариант очевидным не назовёшь, но обрати на него внимание. В больших торговых центрах обычно есть уединённые лаундж‑зоны, где можно поработать в комфортных условиях. С едой и розетками проблем не будет, в некоторых ТЦ имеется и бесплатный Wi‑Fi.

Теперь ты знаешь, где можно спокойно поработать, если ты решил отправиться на вольные хлеба и не имеешь постоянного офиса. Также издание "Комментарии" расскажет, как на нас влияет работа в офисе.


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