Как на нас влияет работа в офисе: самые опасные последствия

В ХХІ веке работа в офисе является одним из самых распространенных видов трудовой деятельности. Казалось бы, в чем тут может быть проблема? Сидишь себе за компьютером в удобном кресле и клацаешь себе по клавиатуре. Но такая деятельность таит в себе множество опасностей для твоего здоровья. С помощью портала mport мы рассмотрим самые очевидные проблемы.

Риск

Мышечные и костные нарушения, ожирение, диабет, рак и порок сердца - это далеко не полный список болячек, которые можно получить при офисной работе. Иногда ситуация настолько безнадежна, что спорт уже не поможет, поэтому начни предпринимать какие-либо действия.

Осанка

Работа в офисе влияет на осанку самым пагубным образом. Это может привести к хроническим заболеваниям, включая артрит и бурсит.

Беговой стол

Стол с беговой дорожкой вместо стула хорош снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но это может привести к частым опечаткам, падениям и травмам.

Завтрак

Не тратишь время на завтрак из-за постоянной занятости? Это ты зря. Те, кто пропускают главную трапезу дня, страдают высоким кровяным давлением и ожирением. Проблемы с сердцем прилагаются.

Фастфуды

Фастфуд - это двойная порция калорий, хорошенько приправленная окислительными жирами. Они также обеспечат тебя сердечными заболеваниями.

Больше двигайся, в свободное время не сиди за компом, пойди в спортзал. Проводить много времени в сидячем положении - очень вредно. Также издание "Комментарии" расскажет, чем опасна сидячая работа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!