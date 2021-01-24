Пять вещей, которые нельзя оставлять в машине зимой

Зима — непростое время для автомобилистов, особенно, когда на улице происходят резкие температурные перепады. И в такое время нужно быть внимательным не только за рулем, но и сознательно подходить к хранению вещей в транспортном средстве, особенно, если вы оставляете его под открытым небом. Что нельзя оставлять в автомобиле зимой?

какие вещи нельзя зимой оставлять в машине | DisobeyArt | Getty Images/iStockphoto

Лекарства

Если в вашем автомобиле есть какие-то сиропы, растворы и прочие препараты, то оставляя машину на улице на длительное время, забирайте их с собой. Дело в том, что при несоответствующей температуре они могут изменить свои свойства и потерять эффективность, и дальнейший их прием будет небезопасным для здоровья.

Музыкальные инструменты

Эксперты не рекомендуют оставлять зимой в транспортном средстве свои музыкальные инструменты, особенно, когда на улице сильный мороз. Сначала вы не заметите никаких изменений, но спустя время ваш инструмент может сломаться. Самая частая проблема — появление "трещин" на деревянной основе.

Консервированные продукты

Для консервирования так или иначе используется вода. При замерзании она может взорвать банку. Но еще хуже, если нарушение герметичности будет небольшое, не заметное глазу. В таком случае испорченными консервами можно отравиться при употреблении.

Гаджеты

Мобильные телефоны, ноутбуки и прочие гаджеты не дружат с низкими температурами, поэтому не забывайте их в салонах. Даже незначительный мороз может вывести вашу технику из строя, в частности сильно страдает аккумулятор устройств.

Яйца

Если вы оставили сырые яйца на ночь в автомобиле — можете смело их выкидывать. Даже если они в них нет явных трещин, герметичность однозначно нарушена. Употреблять их в пищу после этого опасно для здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила обеспечивают безопасность водителю зимой.

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