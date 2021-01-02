Правила, обеспечивающие безопасность водителей зимой

Несколько правил, которые защитят жизнь и здоровье водителя:

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- Хорошо прогревайте автомобиль и тщательно очищайте стекла и светотехнику от снега и наледи. Основа безопасности на дороге – видимость за рулем.

— Пользуйтесь подручными средствами при застревании машины. Это могут быть резиновые коврики, которые можно подложить под ведущие колеса для дополнительного сцепления.

- Включайте фары — так вы улучшите обзор и позволите остальным водителям видеть вас на дороге.

- Не отвлекайтесь от дороги. Бывает на мгновение водитель отвлекся и может произойти ДТП. Особенно на скользкой дороге или где гололед очень важно быть всегда внимательным.

- Сохраняйте дистанцию, сбавляйте скорость в снег и гололед. Также специалисты рекомендуют всегда иметь в автомобиле зарядку для телефона, фонарь с запасными батарейками, трос для буксировки, "незамерзайку", провода для прикуривания. Старайтесь придерживаться самых необходимых правил на дороге и вы можете сохранить свою жизнь и жизнь родных вам людей.

Напомним, среди причин, на которые документально ссылаются адвокаты, неспособность автопроизводителя к выплате внешних заимствований — поскольку кредиты компании оцениваются на уровне 140 млн долларов. Деньги SsangYong занимала у таких структур, как корейский банк развития (KDB), BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan Chase Bank. Как отмечают эксперты, SsangYong ожидает серьезная реструктуризация: предположительно, сотрудникам компании грозят массовые увольнения, активы тоже заморозят и их невозможно будет продать без разрешения временной администрации. Отметим, что по большому счету, компания SsangYong не совсем является южнокорейской — на 75% ее акции принадлежат индийской корпорации Mahindra & Mahindra. Такой передел активов произошел в 2010 году, когда из-за финансовых проблем китайские владельцы избавились от владения своей долей в компании.

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