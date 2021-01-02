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Правила, обеспечивающие безопасность водителей зимой

А вы задумывались вообще как безопасно ездить зимой на автомобиле? Поставили шипованную резину и на этом успокоились?

сегодня, 20:00
Автор:

Ольга Чародий

Несколько правил, которые защитят жизнь и здоровье водителя:

Правила, обеспечивающие безопасность водителей зимой

Фото: 1gai.ru

- Хорошо прогревайте автомобиль и тщательно очищайте стекла и светотехнику от снега и наледи. Основа безопасности на дороге – видимость за рулем.

— Пользуйтесь подручными средствами при застревании машины. Это могут быть резиновые коврики, которые можно подложить под ведущие колеса для дополнительного сцепления.

- Включайте фары — так вы улучшите обзор и позволите остальным водителям видеть вас на дороге. 

- Не отвлекайтесь от дороги. Бывает на мгновение водитель  отвлекся и может произойти ДТП. Особенно  на скользкой  дороге или  где  гололед очень важно быть всегда внимательным. 

- Сохраняйте дистанцию, сбавляйте скорость в снег и гололед. Также специалисты рекомендуют всегда иметь в автомобиле зарядку для телефона, фонарь с запасными батарейками, трос для буксировки, "незамерзайку", провода для прикуривания. Старайтесь придерживаться самых  необходимых правил на дороге и вы можете  сохранить свою жизнь и жизнь  родных вам людей. 

Напомним, среди причин, на которые документально ссылаются адвокаты, неспособность  автопроизводителя к выплате внешних заимствований — поскольку кредиты  компании оцениваются на уровне 140 млн долларов. Деньги  SsangYong занимала у таких структур, как корейский банк развития (KDB), BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan Chase Bank. Как отмечают эксперты, SsangYong ожидает серьезная реструктуризация: предположительно, сотрудникам компании грозят массовые увольнения, активы тоже заморозят и их невозможно будет продать без разрешения временной администрации. Отметим, что по большому счету, компания  SsangYong не совсем является южнокорейской — на 75% ее акции принадлежат  индийской корпорации Mahindra & Mahindra. Такой передел активов произошел в 2010 году, когда из-за финансовых проблем китайские владельцы избавились от владения своей долей в компании.


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Источник: http://ohranatruda.in.ua/
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Почему пол статьи про безопасность, а вторая про кредиты автокомпании? Новый год у редакторов удался?

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