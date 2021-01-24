"Гениальные" лайфхаки от творческих людей

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Любовь Блажко
В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда нужно что-то придумать, чтобы подстроиться под непредвиденную ситуацию. Однако кто-то это может делать с легкостью, а кому-то придется хорошенько подумать, прежде чем в голову придет та самая гениальная идея.
Интересные лайфхаки. Фото: pixabay
Предлагаем вашему вниманию серию снимков, которые демонстрируют, на что способна человеческая фантазия, если незаменимый лайфхак нужен "здесь и сейчас". Об этом пишет "24ТВ. Юа".
Есть в этой подборке гений, который придумал приспособление для тех, кто постоянно хочет пить. Теперь это можно сделать легко, не отрываясь от важных дел. А следующий автор идеи отлично придумал, что делать, если вещей в гардеробе много, а места, наоборот, мало. "Творческий подход должен быть во всем" — название следующей гениальной идеи. Также вы найдете лайфхак и для тех, кто хочет быть готовым к спонтанному приходу родителей. Оказалось, для этого нужна одна ложка и немного смекалки.
Какая идея вам понравилась больше всего?
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