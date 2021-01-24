"Гениальные" лайфхаки от творческих людей

В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда нужно что-то придумать, чтобы подстроиться под непредвиденную ситуацию. Однако кто-то это может делать с легкостью, а кому-то придется хорошенько подумать, прежде чем в голову придет та самая гениальная идея.

Интересные лайфхаки. Фото: pixabay

Предлагаем вашему вниманию серию снимков, которые демонстрируют, на что способна человеческая фантазия, если незаменимый лайфхак нужен "здесь и сейчас". Об этом пишет "24ТВ. Юа".

Есть в этой подборке гений, который придумал приспособление для тех, кто постоянно хочет пить. Теперь это можно сделать легко, не отрываясь от важных дел. А следующий автор идеи отлично придумал, что делать, если вещей в гардеробе много, а места, наоборот, мало. "Творческий подход должен быть во всем" — название следующей гениальной идеи. Также вы найдете лайфхак и для тех, кто хочет быть готовым к спонтанному приходу родителей. Оказалось, для этого нужна одна ложка и немного смекалки.

Какая идея вам понравилась больше всего?

Как сообщало издание "Комментарии", вещи, которые мы используем совсем не так, как это было задумано. Ни для кого не секрет, что множество гениальных изобретений было придумано совершенно случайно. А есть даже такие, которые получили совсем другое предназначение, нежели задумывал автор. Подборка этих вещей сможет вас удивить, потому что раньше они использовались не так, как мы видим сегодня.

Также мы писали, десять покупок, о которых люди склонны сожалеть. В этом списке можно найти туристические снаряжения, домашние тренажеры, кухонную технику и много других вещей. А о какой сделанной покупке хоть раз сожалели вы?

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