О чем спрашивать работодателя: пять важнейших вопроса на собеседовании

Одной из главных ошибок на собеседовании является отношение к нему, как к экзамену. Иногда это так и виглядит - потенциальный сотрудник пытается понравиться рекрутеру и любой ценой заполучить данную работу. Но такая политика верна только отчасти. Ищущий работу также должен оценить, насколько ему подходит данная фирма или компания. И для этого он должен задать несколько важных вопросов, ответы на которые помогут ему в принятии решения. Задать правильные вопросы нам поможет мужской портал mport.

Виясните вопрос субординации

Крайне важно узнать побольше об иерархии компании. Так тебе будет легче в будущем разобраться, к кому можно обратиться с вопросом или за советом. В некоторых компаниях серьезно относятся к вопросам субординации, поэтому чтобі не попасть в неприятную ситуацию в малознакомом коллективе, нужно сразу же прояснить для себя этот момент.

Попросите рассказать о подводных камнях данной вакансии

Текст вакансии зачастую содержит только главные пункты, но любая работа предполагает массу мелочей, приятных и не очень. Поэтому попроси рекрутера сообщить о скрытых нюансах данной должности.

Попросите ближе познакомить вас с вашими обязанностями

Будет не лишним попросить показать тебе проект, который отображает твои будущие обязаности.

Узнайте, что нужно сделать, чтобы получить повышение

Если вопрос о повышении для тебя принципиально, то лучше сразу прояснить этот момент. Дальнейшие споры на эту тему могут завершиться увольнением.

Спроси о своей ответсвенности

Сразу постарайся определить масштабы ответственности и сопоставить их с предлагаемыми выгодами.

Ответы на эти вопросы помогут тебе быстрее определиться с принятием окончательного решения касательно данной вакансии и сэкономит время как твое, так и работодателя. Также издание "Комментарии" расскажет, почему важно завтракать всей семьей.

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