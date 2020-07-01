Психологи объяснили, почему важно завтракать всей семьей

Собираться всей семьей за завтраком, обедом или ужином - хорошая и полезная традиция. Во многих семьях утро проходит в спешке, стрессе и хаосе, поэтому нормально поесть не получается. И это нужно исправлять. Психологи рассказали, в чем же важность совместных завтраков. Об этом сообщает издание Kolobok.

Формирование здоровых привычек

Семейные привычки имеют большое значение. На примере родителей дети учатся регулярно питаться утром, а не ограничиваться чашкой чая и бутербродом, съеденном на ходу. Именно во время завтрака создается атмосфера эмоционального благополучия, которое помогает лучше переносить все трудности, которые вам уготованы в течение дня.

Формирование позитивного образа своего тела

Американские исследователи утверждают, что завтраки в кругу семьи положительно влияют на развитие ребенка, особенно подростка. Дети позитивно воспринимают себя и свое тело, менее подвержены дурному влиянию, соцсетям и прочему. То есть, у них более стабильная и адекватная самооценка.

Польза в долгосрочной перспективе

Если завтрак проходит в кругу семьи, вы с большей вероятностью съедите что-то действительно полезное, а не будете перекусывать на бегу или оставаться голодным до обеда. Во время совместной трапезы наш центр насыщения в мозгу успеет понять, что вы наелись, и как следствие - умерить аппетит на ближайшее время. А ребенок, возможно, пронесет через всю жизнь важность этого утреннего ритуала, когда можно посвятить время родным и заботе о своем здоровье.

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