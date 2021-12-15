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Нужно всего 2 продукта: как легко очистить микроволновку

Женщина поделилась в социльной сети TikTok полезным лайфхаком, с помощью которого можно легко очистить микроволновку

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Австралийка Каролин Мак-Коли делиться в социальной сети TikTok различными лайфхаками по домашнему хозяйству. Недавно женщина показала, как легко и быстро можно очистить микроволновую печь.

Нужно всего 2 продукта: как легко очистить микроволновку

Как быстро очистить микроволновку (фото из открытых источников)

Каролин, которая называется себя "королевой домашних лайфхаков" рассказала, что не обязательно покупать дорогостоящие химические средства, чтобы избавиться от различных загрязнений и жировых пятен на приборе. Для очищения микроволновки хозяйкам понадобится лишь уксус и мыло для посуды. В емкость, пригодную для микроволновки, нужно налить белый уксус и добавить туда мыло и включить печь на 3 минуты. 

После того как прибор выключится, нужно подождать еще 5 минут, чтобы горячий пар от смеси смягчил грязный налет. После этого, возьмите тряпку и протрите стенки микроволновки. Сделать это будет очень легко и просто.

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♬ Meet Me At Our Spot — THE ANXIETY & WILLOW & Tyler Cole

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Источник: https://www.tiktok.com/tag/homehackswithcarolina
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