Наводим порядок на рабочем столе: несколько советов для мужчин

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Павел Зинченко
Хочешь привести мысли в порядок — убери на рабочем столе. Слышал такое выражение? Смысл уборки и разгрузки закономерен: в чистоте хочется творить и придумывать. Так как навести порядок на рабочем месте? В этом поможет издание mport.
Выбрось все ненужное
Не сортируй просроченные бумаги и прочие записки, которые уже не нужны. Оставь на рабочем столе все самое нужное, остальное сложи в ящики или папки. Тебе не должно быть тесно и неудобно работать, иначе это будет давить на тебя эмоционально. Да и кому хочется после каждой уборки складывать на столе ненужные безделушки?
Продумай систему хранения
Хорошо, если у тебя есть специальные органайзеры для хранения бумаг, книг, канцелярии (если нет, очень советуем такими обзавестись). Сгруппировав все нужное в одном месте, тебе будет проще это найти, и самое главное: ты даже не представляешь, сколько места это тебе освободит!
Используй органайзер для проводов
На рабочем столе мешает не только кабель от компьютера, но и провода от зарядки для телефона, а также наушники, вечно путающиеся с другими кабелями. Купи и установи наконец-то органайзер для проводов. И больше никаких мук с распутыванием очередного узла. А еще это заметно улучшит внешний вид рабочего места.
Не забывай о ритуалах
Порядок мало навести — его нужно поддерживать. Возьми за правило протирать пыль с поверхности стола каждое утро, мыть чашки из-под кофе каждый день. А также выбрасывать весь накопившийся хлам в течение дня.
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