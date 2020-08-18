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На что нужно обратить внимание при покупке меда: полезные лайфхаки

Определить качество меда прямо на рынке или в магазине помогут несложные действия

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Мед - один из продуктов, который может храниться длительное время и не портиться, если, конечно, он натуральный и качественный. Существует несколько простых способов определить качественный мед прямо на рынке или в магазине. Полезные лайфхаки опубликовало "Сегодня".

Если вы пришли магазин, то переверните бутылку с медом и понаблюдайте: натуральный мед не должен быть слишком жидким и быстро стекать, после переворачивания тары должно появиться не более двух пузырьков.

На что нужно обратить внимание при покупке меда: полезные лайфхаки

На рынке у вас будет возможность попробовать мед и провести небольшой тест. Возьмите каплю меда и разотрите на руке – если место будет липким, то мед разведен сахаром.

Обратите внимание, что качественный мед стекает с ложки медленно, длинной нитью. А вот фальсифицированный продукт льется быстро и даже разлетается брызгами.

Кроме того, проверить мед вы сможете и после покупки. Ложку меда вылейте в глубокую тарелку и налейте холодной воды. Спустя пять минут некачественный мед растворится, тогда как качественный – покроется кристаллами.

К слову, не бойтесь затвердевания меда – это также говорит о его натуральности. Но отметим, что некоторые сорта меда не кристаллизуются, к примеру, акациевый.

Добавим, что самым вкусным и полезным считается мед подсолнечника.

Напомним, ранее мы рассказали рецепт освежающего медового коктейля.


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