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Главная Новости Досуг лайфхаки Мужская гигиена: пять самых популярных мифов, в которые до сих пор верят
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Мужская гигиена: пять самых популярных мифов, в которые до сих пор верят

Мужчинам так же важно правильно следить за собой, как и женщинам

сегодня, 08:56
Автор:

Павел Зинченко

Необходимо уметь ухаживать за собой. Но даже в этой области существует столько мифов, что иногда крайне тяжело делать это правильно. И мужчин данная проблема касается не меньше, чем женщин. Сегодня мы поможем тебе и развенчаем самые популярные мифы о мужском уходе за собой.

Мужская гигиена: пять самых популярных мифов, в которые до сих пор верят

Мифы о мужской гигиене

Пренебрежение умыванием вызывает угри

Поры засорятся и у тебя появятся угри, если ты часто будешь пропускать умывание. Но слишком частое очищение кожи еще более вредно. Она становится очень чувствительной после бритья, и умываться скрабами не рекомендуется. Старайся свести процедуры очищения лица с помощью различных средств до 2-3 раз в неделю.

От стресса седеют

Спорный вопрос мягко говоря. Имеются доказательства того, что стресс способен влиять на производство меланина – пигмента, отвечающего за цвет волос. Но никто не поседеет за один день. Стресс может лишь ускорить этот неизбежный процесс.

Крем для бритья улучшает процесс удаления волос

Здесь придерживайся правила: меньше — лучше. Необходимо использовать оптимальный крем, который эффективно намыливается и создает на коже однородное покрытие.

От шляп лысеют

Можешь носить головные уборы круглосуточно. Облысение запрограммировано генетически. В твоей лысой голове виноваты только гены. Да и что плохого в лысине? В большинстве случаев она лишь придает шарма.

Бритье снизу вверх предотвращает раздражения

Это не совсем так. Многие мужчины ведуться на этот миф, пока не порежутся. Нужно бриться за ростом волос. А это могут быть совершенно разные направления на разных участках лица.

Зная эту информацию, ты сможешь лучше ухажить за собой и станешь выглядеть намного моложе. Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро уснуть. 


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/770013-muzhskaja-gigiena-desjat-mifov-ob-uhode-za-soboj
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