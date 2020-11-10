Как быстро уснуть: советы ученых

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Елизавета Черных
Многие из нас знакомы с бессонницей, однако, мало кто знает, как избавляться от нее и научиться засыпать как можно быстрее.
ФОТО: 24 канал
Как сообщает MedicalXpress, американским ученым из Техасского университета удалось выяснить, что способствует быстрому засыпанию.
По мнению исследователей, избавиться от бессонницы и как можно быстрее уснуть помогает определенная температура нашего тела, которую можно достичь приняв ванную или душ с температурой воды 40-45 градусов по Цельсию. Водные процедуры нужно принимать приблизительно за полтора -два часа до сна.
Учеными были рассмотрены боле 5 тысяч исследований, после чего они пришли к выводу, что именно теплая ванная или душ помогают лучше всего расслабить организм и подготовить человека ко сну. Более того, прием ванны перед сном помогает не только быстро уснуть, а еще и улучшить качество и эффективность сна.
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