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Как быстро уснуть: советы ученых

Весь секрет крепкого сна в правильной температуре тела

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Многие из нас знакомы с бессонницей, однако, мало кто знает, как избавляться от нее и научиться засыпать как можно быстрее.

Как быстро уснуть: советы ученых

ФОТО: 24 канал

Как сообщает MedicalXpress, американским ученым из Техасского университета удалось выяснить, что способствует быстрому засыпанию. 

По мнению исследователей, избавиться от бессонницы и как можно быстрее уснуть помогает определенная температура нашего тела, которую можно достичь приняв ванную или душ с температурой воды 40-45 градусов по Цельсию. Водные процедуры нужно принимать приблизительно за полтора -два часа до сна. 

Учеными были рассмотрены боле 5 тысяч исследований, после чего они пришли к выводу, что именно теплая ванная или душ помогают лучше всего расслабить организм и подготовить человека ко сну. Более того, прием ванны перед сном помогает не только быстро уснуть, а еще и улучшить качество и эффективность сна. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые раскрыли неожиданный вред апельсинов на организм человека, отметив, что эти цитрусовые не предназначены для лечения. 


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Источник: https://medicalxpress.com/
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