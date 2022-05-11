Методы, которые работают: как вывести пятна от травы с одежды

Пятна травы на одежде — досадная проблема, которая требует быстрой реакции. Эксперты рассказали, с помощью каких средств можно отстирать вещи, чтобы не осталось и следа.

Как вывести пятна от травы с одежды (фото из открытых источников)

Соль

Смешайте 1 ст. л. соли со стаканом воды и обработайте раствором загрязненный участок одежды. Оставьте так на полчаса, а потом закиньте вещь в стиральную машину.

Нашатырный спирт

Этот способ подойдет для светлых хлопчатобумажных и льняных тканей: 1ст. л спирта разведите в стакане воды. Полученный раствор нанесите за пятно и оставьте на 30-40 минут. Потом постирайте вещь с порошком.

Перекись водорода

3% раствор перекиси водорода нанесите на пятно при помощи ватного или марлевого диска и оставьте на 30 минут. После промойте участок водой и постирайте вещь в стиральной машине.

Как отстирать траву с джинсов

С джинсовыми изделиями может быть труднее, но способы избавиться от пятен травы все же есть. Для этого вам понадобиться хозяйственное мыло и кипяток.

Намыльте загрязненный участок, потрите щеткой или губкой, оставьте так на 15-20 минут, а потом постирайте вещь в стиральной машине.

От свежего пятна может помочь избавиться и обычный кипяток. На джинсовую ткань нанесите горячую воду, обильно полейте загрязненный участок и сразу же постирайте. А вот с въевшимися пятнами может помочь нашатырный спирт и мыло.

В 250 мл теплой воды разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта и залейте пятно. Через 15–20 минут обильно натрите его хозяйственным мылом и замочите в горячей воде. Оставьте джинсы еще на 20 минут, а п осле постирайте их в стиральной машине.

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