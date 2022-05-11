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Методы, которые работают: как вывести пятна от травы с одежды

Как в домашних условиях можно справиться с пятнами травы на одежде: несколько способов, которые работают

сегодня, 04:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пятна травы на одежде — досадная проблема, которая требует быстрой реакции. Эксперты рассказали, с помощью каких средств можно отстирать вещи, чтобы не осталось и следа.

Методы, которые работают: как вывести пятна от травы с одежды

Как вывести пятна от травы с одежды (фото из открытых источников)

Соль

Смешайте 1 ст. л. соли со стаканом воды и обработайте раствором загрязненный участок одежды. Оставьте так на полчаса, а потом закиньте вещь в стиральную машину.

Нашатырный спирт

Этот способ подойдет для светлых хлопчатобумажных и льняных тканей: 1ст. л спирта разведите в стакане воды. Полученный раствор нанесите за пятно и оставьте на 30-40 минут. Потом постирайте вещь с порошком.

Перекись водорода

3% раствор перекиси водорода нанесите на пятно при помощи ватного или марлевого диска и оставьте на 30 минут. После промойте участок водой и постирайте вещь в стиральной машине.

Как отстирать траву с джинсов

С джинсовыми изделиями может быть труднее, но способы избавиться от пятен травы все же есть. Для этого вам понадобиться хозяйственное мыло и кипяток.

Намыльте загрязненный участок, потрите щеткой или губкой, оставьте так на 15-20 минут, а потом постирайте вещь в стиральной машине.

От свежего пятна может помочь избавиться и обычный кипяток. На джинсовую ткань нанесите горячую воду, обильно полейте загрязненный участок и сразу же постирайте. А вот с въевшимися пятнами может помочь нашатырный спирт и мыло.

В 250 мл теплой воды разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта и залейте пятно. Через 15–20 минут обильно натрите его хозяйственным мылом и замочите в горячей воде. Оставьте джинсы еще на 20 минут, а п осле постирайте их в стиральной машине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как стирать шерстяные изделия.


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Источник: https://www.cleanipedia.com/ru/stirka/kak-otstirat-pyatno-ot-travy-sovety-i-hitrosti.html#:~:text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2,%D0%B2%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0
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