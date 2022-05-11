Методы, которые работают: как вывести пятна от травы с одежды

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Светлана Шкурупий
Пятна
травы на одежде — досадная проблема, которая требует быстрой реакции. Эксперты
рассказали, с помощью каких средств можно отстирать вещи, чтобы не осталось и
следа.
Как вывести пятна от травы с одежды (фото из открытых источников)
Соль
Смешайте
1 ст. л. соли со стаканом воды и обработайте раствором загрязненный участок
одежды. Оставьте так на полчаса, а потом закиньте вещь в стиральную машину.
Нашатырный спирт
Этот
способ подойдет для светлых хлопчатобумажных и льняных тканей: 1ст. л спирта
разведите в стакане воды. Полученный раствор нанесите за пятно и оставьте на
30-40 минут. Потом постирайте вещь с порошком.
Перекись водорода
3%
раствор перекиси водорода нанесите на пятно при помощи ватного или марлевого
диска и оставьте на 30 минут. После промойте участок водой и постирайте вещь в
стиральной машине.
Как отстирать траву с
джинсов
С
джинсовыми изделиями может быть труднее, но способы избавиться от пятен травы
все же есть. Для этого вам понадобиться хозяйственное мыло и кипяток.
Намыльте
загрязненный участок, потрите щеткой или губкой, оставьте так на 15-20 минут, а
потом постирайте вещь в стиральной машине.
От
свежего пятна может помочь избавиться и обычный кипяток. На джинсовую ткань
нанесите горячую воду, обильно полейте загрязненный участок и сразу же
постирайте. А вот с въевшимися пятнами может помочь нашатырный спирт и мыло.
В
250 мл теплой воды разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта и залейте пятно.
Через 15–20 минут обильно натрите его хозяйственным мылом и замочите в горячей
воде. Оставьте джинсы еще на 20 минут, а п осле постирайте их в стиральной
машине.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как стирать шерстяные изделия.
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