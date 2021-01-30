logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.01.2021

BTC/USD

34165.95

ETH/USD

1371.24

LTC/USD

132.98

НБУ 30.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Медики призывают отказаться от копченостей
commentss НОВОСТИ Все новости

Медики призывают отказаться от копченостей

Коптить мясо научились довольно давно. Под воздействием дыма сырое мясо не только становилось годным для еды, но и приобретало удивительный аромат, который мог «накормить» даже одним сытным запахом

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

По словам экспертов, вред копченой еды значительно превышает ее полезные свойства и наносит урон здоровью человека, и никакие вкусовые качества не заменят потерянного здоровья.

Медики призывают отказаться от копченостей

Копченности (фото из открытых источников)

Основная опасность, содержащаяся в копчёностях – высокая концентрация канцерогенов, которые, накапливаясь в теле, провоцируют развитие онкологических заболеваний. Кроме этого, вместе с продуктами копчения в организм  попадают копоть, сажа и элементы горения.

Чтобы снизить опасность от поедания копченостей, перед потреблением их необходимо тщательно промыть или срезать наружный слой, поскольку именно в нем накапливается до 80% токсичных продуктов обработки.

Также необходимо помнить, что копченые мясо и рыба имеют высокую калорийность, способствуют ожирению и накоплению холестерина в организме.

Напомним, когда влюбленные на протяжении многих лет живут вместе, а потом решают расстаться, конечно же, такой период пережить довольно непросто. Специалисты решили выяснить, как развод влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Результаты своего исследования они опубликовали в издании Frontiers in Psychology.

Авторам этого эксперимента понадобилось опросить 1856 женщин, которые недавно развелись. Им было предложено заполнить специальные анкеты, в которых были вопросы о состоянии здоровья, и о конфликтах с их партнером. Выяснилось, что развод очень сильно отражается как на физическом, так и на ментальном здоровье. И вот какие закономерности смогли обнаружить эксперты.  Если говорить о молодых мужчинах, которые зарабатывают выше среднего, то их физическое и психологическое здоровье улучшается после развода



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://clutch.net.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ