Медики призывают отказаться от копченостей

Язык
Coinspot 30.01.2021
BTC/USD
34165.95
ETH/USD
1371.24
LTC/USD
132.98
НБУ 30.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
По словам экспертов, вред копченой еды значительно превышает
ее полезные свойства и наносит урон здоровью человека, и никакие вкусовые
качества не заменят потерянного здоровья.
Копченности (фото из открытых источников)
Основная опасность, содержащаяся в копчёностях – высокая
концентрация канцерогенов, которые, накапливаясь в теле, провоцируют развитие
онкологических заболеваний. Кроме этого, вместе с продуктами копчения в
организм попадают копоть, сажа и
элементы горения.
Чтобы снизить опасность от поедания копченостей, перед
потреблением их необходимо тщательно промыть или срезать наружный слой,
поскольку именно в нем накапливается до 80% токсичных продуктов обработки.
Также необходимо помнить, что копченые мясо и рыба имеют высокую калорийность, способствуют ожирению и накоплению холестерина в организме.
Напомним, когда влюбленные на протяжении многих лет живут вместе, а потом решают расстаться, конечно же, такой период пережить довольно непросто. Специалисты решили выяснить, как развод влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Результаты своего исследования они опубликовали в издании Frontiers in Psychology.Авторам этого эксперимента понадобилось опросить 1856 женщин, которые недавно развелись. Им было предложено заполнить специальные анкеты, в которых были вопросы о состоянии здоровья, и о конфликтах с их партнером. Выяснилось, что развод очень сильно отражается как на физическом, так и на ментальном здоровье. И вот какие закономерности смогли обнаружить эксперты. Если говорить о молодых мужчинах, которые зарабатывают выше среднего, то их физическое и психологическое здоровье улучшается после развода
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости