Медики призывают отказаться от копченостей

По словам экспертов, вред копченой еды значительно превышает ее полезные свойства и наносит урон здоровью человека, и никакие вкусовые качества не заменят потерянного здоровья.

Копченности (фото из открытых источников)

Основная опасность, содержащаяся в копчёностях – высокая концентрация канцерогенов, которые, накапливаясь в теле, провоцируют развитие онкологических заболеваний. Кроме этого, вместе с продуктами копчения в организм попадают копоть, сажа и элементы горения.

Чтобы снизить опасность от поедания копченостей, перед потреблением их необходимо тщательно промыть или срезать наружный слой, поскольку именно в нем накапливается до 80% токсичных продуктов обработки.

Также необходимо помнить, что копченые мясо и рыба имеют высокую калорийность, способствуют ожирению и накоплению холестерина в организме.

Напомним, когда влюбленные на протяжении многих лет живут вместе, а потом решают расстаться, конечно же, такой период пережить довольно непросто. Специалисты решили выяснить, как развод влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Результаты своего исследования они опубликовали в издании Frontiers in Psychology.

Авторам этого эксперимента понадобилось опросить 1856 женщин, которые недавно развелись. Им было предложено заполнить специальные анкеты, в которых были вопросы о состоянии здоровья, и о конфликтах с их партнером. Выяснилось, что развод очень сильно отражается как на физическом, так и на ментальном здоровье. И вот какие закономерности смогли обнаружить эксперты. Если говорить о молодых мужчинах, которые зарабатывают выше среднего, то их физическое и психологическое здоровье улучшается после развода

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!