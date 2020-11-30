Когда влюбленные на протяжении многих лет живут вместе, а потом решают расстаться, конечно же, такой период пережить довольно непросто. Специалисты решили выяснить, как развод влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Результаты своего исследования они опубликовали в издании Frontiers in Psychology.

Как развод влияет на психическое и физическое здоровье. Фото: unsplash

Авторам этого эксперимента понадобилось опросить 1856 женщин, которые недавно развелись. Им было предложено заполнить специальные анкеты, в которых были вопросы о состоянии здоровья, и о конфликтах с их партнером. Выяснилось, что развод очень сильно отражается как на физическом, так и на ментальном здоровье. И вот какие закономерности смогли обнаружить эксперты.

Если говорить о молодых мужчинах, которые зарабатывают выше среднего, то их физическое и психологическое здоровье улучшается после развода. Женщины же после того, как развелись и завели нового мужчину, могут заметить позитивные изменения в своем физическом здоровье.

Но специалисты акцентировали внимание на том, что огромное значение во всей этой ситуации имеет степень выраженности конфликта между супругами. Если конфликт при разводе только усилился, то это плохо сказывается на физическом и психологическом состоянии обеих супругов. Кроме того, вне зависимости от любых других факторов.

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