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Чем полезна красная икра для иммунитета и как выбрать настоящую

Икра - источник витаминов и минералов, необходимых нашему организму

сегодня, 13:55
Автор:

Кириєнко Анна

Красная икра — очень полезный продукт. В ней находятся ценные витамины группы В, А, D, а также фолиевая кислота, калий, цинк, железо, медь и кислоты Омега-3.

Чем полезна красная икра для иммунитета и как выбрать настоящую

Как выбрать красную икру к новогоднему столу

На 100 грамм икры приходится 32 грамма белка, который усваивается человеческим организмом гораздо легче, чем тот, что содержится в мясе. Икра способствует улучшению кровообращения, поддерживает иммунитет зимой и насыщает наш организм полезными соединениями. Ее свойства хорошо влияют и на нашу кожу, делая ту упругой и здоровой. К тому же, икра — очень вкусная и почти незаменимая на новогоднем столе.

Чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, нужно выбирать качественную натуральную икру. Как такую выбрать, читайте ниже.

1. Ознакомьтесь с этикеткой

На этикетке качественного продукта должны быть указаны поставщик и производитель икры, дата изготовления и состав. Баночка, в которой хранится икра, и должна быть неповрежденной.

Ранее икру в Украину поставляли две страны — Россия и США. Сейчас на ввоз товаров из РФ действует запрет, поэтому они перевозятся контрабандой. Незаконно привезенную икру лучше не покупать, ведь на нее не действуют гарантии защиты прав потребителей. Кстати, именно под видом российской икры чаще всего продают фальсификат.

2. Выбирайте известные бренды

Чем лучше мы знаем компанию или бренд, тем больше ему доверяем. К тому же, известные производители беспокоятся за свою репутацию, поэтому не будут продавать потребителю некачественный товар.

3. Состав

В составе икры, которая продается в банке, должно быть растительное масло (до 1%), соль (от 4 до 7%) и консерванты — сорбиновая кислота (Е200) и бензоат натрия (Е211), которые обеспечивают длительность хранения.

Упаковка должна содержать информацию о виде рыбы, которой принадлежит икра. Это могут быть кета, горбуша, нерка, кижуч или чавыча.

4. Дата изготовления

Натуральную икру можно получить только в период активного нереста лососевых. Это середина мая — начало декабря. Поэтому ориентируйтесь на этот промежуток времени.

5. Место покупки

Лучше икру покупать в специальных рыбных магазинах или супермаркетах. Эти точки продажи сотрудничают с надежными производителями и ведут документацию. Рынки, интернет-магазины, контрабандные ларьки — сомнительные места покупки, ведь здесь контроль качества товара практически отсутствует. Возможно, здесь цена на икру дешевле, но вы не получаете никаких гарантий, что будете потреблять именно натуральный и не испорченный продукт.

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Источник: https://gazeta.ua/articles/health/_cim-korisna-chervona-ikra-dlya-imunitetu-i-yak-vibrati-spravzhnyu-spozhivchij-liknep/1002699
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