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Какие вещи нельзя протирать бумажными полотенцами

Опубликован список обычных вещей, которые лучше не протирать бумажными полотенцами

сегодня, 21:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что бумажные полотенца — вещь незаменимая и полезная в быту, в некоторых ситуациях, протирая ими что-то, мы можем получить совершенно не тот результат, который ожидали. Какие вещи лучше не протирать такими полотенцами?

Какие вещи нельзя протирать бумажными полотенцами

что нельзя вытирать бумажным полотенцем (фото из открытых источников)

Электронные устройства

Не протирайте смартфоны, экраны ноутбуков и телевизоров бумажными полотенцами, потому что на их поверхности могут появиться микротрещины. Чистить электронные устройства можно только с помощью микрофибры. 

Очки

Линзы очков также чувствительны к внешнему воздействию. Бумажные полотенца могут повредить их поверхность и оставить на ней волокнистую пыль от целлюлозы, которая помешает обзору.

Зеркала и окна

Не используйте эти полотенца и для протирания помытых зеркал или окон, потому что ворсинки от бумаги могут прилипнуть и свести всю работу на нет. Лучше использовать для полировки салфетки из микрофибры, а если таких нет, то обычные газеты. 

Черная одежда

Если вы что-то пролили на черную одежду, то не тянитесь за бумажными салфетками, ведь белые ворсинки останутся на ткани и только усугубят ситуацию. Да и отстирать их будет проблематично.

Разделочные доски

Не протирайте разделочные доски бумажными полотенцами после резки овощей, фруктов или разделки мяса. Они впитают в себя влагу, быстро размокнут и превратятся в кашу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в каждом доме есть такие вещи, которые могут верно служить годами и десятилетиями. Однако даже если эти предметы хорошо сохранились и имеют красивый вид, срок их службы мог давно пройти. Вещи, о которых вы даже не подозреваете, могут стать вредными и нести опасность. 


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Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/ochki-telefon-i-eshche-shest-veshchey-kotorye-nelzya-protirat-bumazhnymi-polotencami/
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