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7 неожиданных вещей в быту, которые стоит менять ежегодно (Фото)

Мы даже не догадываемся, какой вред здоровью наносят эти предметы

сегодня, 22:30
Автор:

Кириєнко Анна

В каждом доме есть такие вещи, которые могут верно служить годами и десятилетиями. Однако даже если эти предметы хорошо сохранились и имеют красивый вид, срок их службы мог давно пройти. Вещи, о которых вы даже не подозреваете, могут стать вредными и нести опасность. За несколько лет в них поселилось столько микробов, что вы даже не догадываетесь.

7 неожиданных вещей в быту, которые стоит менять ежегодно (Фото)

Генеральная уборка: какие предметы быта стоит менять каждый год. Фото: samosov.ru

Сайт "Комментарии" составил список вещей, которые срочно нужно заменить и не забывать обновлять их каждый год.

1. Пластиковые контейнеры.

Со временем контейнеры становятся очень вредными для нашего организма. Они выделяют токсичные вещества, особенно, если имеют маленькие трещины или потертости. Поэтому несвоевременная замена боксов для еды может спровоцировать диабет, ожирение и даже рак.

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2. Кухонные доски.

Со временем на доске появляется все больше царапин от ножа. Именно в них накапливаются микробы, которые могут негативно влиять на организм и вызвать серьезные проблемы.

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3. Прихватки.

Если мы часто используем прихватки, они со временем стираются и становятся менее термостойкими, даже если не изменились внешне. Но однажды прихватка может начать пропускать жар. Как результат — неприятные ожоги. Поэтому не стоит ждать, пока на ней появятся дыры и заменить уже сейчас.

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4. Расческа.

На расческе, даже если вы ее часто моете, остаются частицы грязи, пыли и жира, которые портят и травмируют ваши волосы. Эти частицы могут вызвать перхоть и зуд кожи головы.

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5.Фиранка для ванной.

Ванная и туалет — самые грязные места в доме, поэтому за их чистотой нужно следить очень тщательно. Мы даже не подозревали, что обычная шторка может стать местом скопления микробов. Однако за частую там появляется черная плесень. Поэтому важно вовремя менять занавеску и периодически стирать ее.

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6. Пылесборник для пылесоса.

Пылесборник нужно менять для того, чтобы максимизировать мощность пылесоса. Кроме этого мешочки, где собирается пыль, кишат патогенными микроорганизмами и бактериями.

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7. Наматрасник.

Мы часто меняем постель, однако почти никогда не меняем наматрасники. Хотя один человек в среднем ежедневно сбрасывает такое количество омертвевших клеток кожи, которыми можно накормить до 1,5 миллиона пылевых клещей. И будьте уверены, что отмершие частички кожи оседают и на наматрасник. Поэтому его рекомендуется обновлять раз в год и периодически стирать.

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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/14-veschej-kotorye-stoit-menyat-kazhdyj-god-dazhe-esli-zhaba-dushit-2508335/
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