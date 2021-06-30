Какие натуральные запахи отпугивают комаров

Вместе с долгожданным летом наступает сезон комаров, и, если москитные сетки на окнах и специальные средства не спасают от назойливых насекомых, тогда можно наполнить помещение натуральными и весьма приятными ароматами.

как отпугнуть комаров / фото: Letizia Lorenzetti

Оказывается, что маленькие кровопийцы не переносят запах хвои, поэтому, если вы на природе, позаботьтесь о том, чтобы в костре были еловые ветки. Также можно использовать эфирные масла, например, кипариса, можжевельника и других хвойных деревьев, выбирайте уже на свой вкус. Можно смешать их с кремом и намазать кожу, а если в помещении много комаров, тогда добавьте пару капель эфирного масла в воду и помойте пол.

Также насекомые плохо переносят запах ванили. Используйте ее стручки, а также эфирные масла с запахом ванили, чтобы обработать ими кожу, предметы мебели или свою одежду.

Еще дома можно зажечь свечу с запахом лаванды, мяты, мелиссы или с другим ярко выраженным ароматом, поскольку комарам и мошкаре они противны. Таким образом, вы обеспечите себе спокойный отдых.

Эксперты говорят, что насекомые также не любят запах цитрусовых плодов (апельсина, лимона, лайма). И чем насыщенней аромат, тем меньше вас будут доставать комары. Так что можно использовать фрукты, чтобы отпугнуть комаров или же ароматные масла с нотками цитрусовых.

Поможет справиться с насекомыми и уксус, вот только подумайте, сможете ли вы выдержать такую ароматную атаку во влажные и душные летние ночи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что любые укусы насекомых — это небольшие аллергические реакции организма. Эксперты назвали эффективные природные методы борьбы с последствиями укусов надоедливых кровососов.

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