Как уменьшить зуд от укусов комаров

Любые укусы насекомых — это небольшие аллергические реакции организма. Эксперты назвали эффективные природные методы борьбы с последствиями укусов надоедливых кровососов. Вместе с летней жарой в нашу жизнь стремительно ворвались и комары. Рассказываем, как избавиться зуда — от примочек с мылом до молока и меда, пишет moezdorovie.

Укус (фото из открытых источников)

Что делать сразу, если укусил комар:

Промыть водой с мылом место укуса

Обработать перекисью водорода или спиртовым раствором или настойкой календулы

Если появился зуд или покраснение стоит смазать место укуса противовоспалительным мазью, маслом, сделать охлаждающий компресс из чая или отваров трав (мяты, череды зверобоя, коры дуба), смазать зубной пастой

Применить масло чайного дерева. Она способна смягчать зуд, боль и отеки, является антибактериальным и способна предотвратить заражение после укуса насекомого

Мед также является противовоспалительным средством и поможет уменьшить зуд

Смешайте равные части молока и воды, намочите кусочек тряпочки и промокните место укуса. Это позволит успокаивающий эффект.

Если вы владелец чувствительной кожи и укусы комаров и мошек вызывают у вас сильное раздражение, нужно заранее, до поездки на природу подобрать себе местный гормональное средство: специалисты порекомендуют то, что подходит именно вам, в зависимости от вашего типа кожи.

Как сообщали ранее жители провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) стали свидетелями необычного "торнадо", который состоял из большого количества комаров. Очевидцы рассказывают, что после дождя насекомые начали кружить на высоте около 100 м и образовали рой, недалеко от шоссе 74. Колонна из насекомых становилась все более плотной и увеличивалась в размерах. С далека казалось будто образовался настоящий торнадо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!