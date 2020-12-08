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Как вытащить из двери обломок сломанного ключа: это довольно просто

Эти советы помогут тебе обойтись без вызова специалиста, когда обломок ключа застрял в замке

сегодня, 16:08
Автор:

Павел Зинченко

Некоторые из нас сталкивались с ситуацией, когда обломок ключа застревал в замочной скважине. Даже если с тобой такого не происходило, было бы неплохо знать, как выйти из этой ситуации. И нет, речь не пойдет о пинцете, хотя это тоже неплохой вариант.

Как вытащить из двери обломок сломанного ключа: это довольно просто

ФОТО: Мисс Чистота

Сломать ключ в замке не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд, особенно зимой, когда механизм может заедать от холода. Если ты столкнулся с такой ситуацией, то не спеши вызывать мастера. Существует один простой способ, который поможет извлечь отломленную часть ключа. Тебе потребуется лишь зажигалка и клеевой стержень.

Этот способ продемонстрировал пользователь Reddit с ником SileeGoose. В комментариях к его записи справедливо заметили, что сработает этот трюк лишь когда ключ повёрнут в нейтральное положение, и его штифты не зажаты. В противном случае клеевой стержень вряд ли будет полезен.


Как уже говорилось выше, вытащить ключ из замка можно при помощи пинцета. Тем не менее эффективность такого способа тоже сильно зависит от положения ключа, размера и формы обломка, а также от устройства самого замка.

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Источник: https://lifehacker.ru/kak-vytashhit-slomannyj-klyuch/
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