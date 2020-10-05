Как выбрать колготки: несколько полезных советов

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Дмитрий Симоненко
Осень — сезон колготок. Сайт Я хочу поможет определиться с выбором этого аксессуара женской одежды, чтобы не испортить образ.
Фото: dw.com
Так, выбор колготок зависит от того, куда вы их надеваете. Например, на официальные мероприятия со строгим дресс-кодом колготки должны быть прозрачными и не плотными- до 20 ден. Кроме того, выбирайте цвет колготок, максимально соответствующий вашей коже. Если же вам предстоит вечерний выход в свет- предпочтите чулочные изделия черного цвета.
Также, под обувь с открытым носком выбирайте изделия без пальчика, а под босоножки- без уплотнения в районе пятки.
Определяясь в плотности колготок, берите во внимание обувь- чем массивнее и теплее обувь, тем плотнее колготки.
Ажурные колготки или в рисунок не допустимы в деловом стиле. Исключением может быть шов на задней поверхности ноги- как признак качества изделия.
Под облегающую одежду надевают колготы с ажурной резинкой и плоским швом.
Выбирая колготки, обращайте внимание на запах. Качественные чулочные изделия имеют приятный аромат, дешёвые же, наоборот, пахнут синтетикой.
Изучив состав изделия, вы, наверняка, сделаете удачный выбор.
Лайкра — отвечает за прочность и растяжимость колготок. Хорошие колготки содержат не менее 10% лайкры, если больше 30% — это лечебный вариант.
Микрофибра (волокно из полиэстера и полиамида) — отвечает за мягкость и комфорт при ношении. Колготки с ее добавлением крепки и долговечны в носке.
Акрил— добавляют в теплые колготки для согревающего эффекта. Но есть один минус — на акриловых колготках быстро образуются катышки.
Хлопковая ластовица позволяет не надевать под изделие нижние белье.
Помимо классических вариантов для офиса, повседневной жизни и выхода в свет — существуют корректирующие и медицинские колготки.
Корректирующие изделия изготовлены из более плотного материала в районе бедер, ягодиц и живота. За счет этого они исправляют недостатки фигуры.
Медицинские – рекомендуются для ношения при варикозе и беременности. Давление материала в таких изделиях, в отличии от корректирующих, распределяется по всей поверхности ноги, ослабевая как раз на бедрах. Таким образом кровообращение в нижних конечностях нормализуется. Подобрать такие колготки вам поможет врач.
Антицеллюлитные колготки пропитаны специальным составом, который расщепляет подкожный жир. Продаются только в аптеках.
Как выбрать матовые колготки? Знайте, фирменные колготки имеют приятный приглушенный блеск, который не отличишь от естественного свечения кожи. Дело в том, что изготовляются такие изделия из нитей полиамида с круглым сечением, которые гарантируют практически 100-процентную матовость. Недорогие варианты из нитей полиамида с квадратным и треугольным сечением будут отдавать глянцевым блеском. Делайте выводы!
Кроме того, изучая упаковку, учитывайте, что наименее выраженный блеск имеют колготки категории 5-8-10-15 DEN. Также, чем больше в изделии фибры, тем менее они будут блестеть. Кроме того, все модели с утяжкой имеют глянцевый блеск.
Ну и пару слов о других обозначениях на упаковке.
DEN — плотность волокна, определяющаяся толщиной пряжи. Цифра, стоящая рядом с пометкой DEN, к сожалению, не обозначает прочность (чем больше — тем выше) — только прозрачность-непрозрачность. Летом допустимы — 5-8-10-15 DEN, межсезонье — 20-40, зима — 50-100.
РА (ПА) — 100% полиамид. Это значит, что ноги практически не будут "дышать".
3D — использование в производстве технологии Lycra 3D. За счет этого колготки отлично тянутся в разных направлениях, идеально облегают ноги, более прочные, чем полиамидовые.
PushUp, LiftUp, EffectUp, UP — колготы поддерживают живот и ягодицы, обычно плотные.
Double covered — лайкра двойной обкрутки, что добавляет им прочности.
Support — медицинские колготки для профилактики варикозного расширения вен.
Cleresse — колготки с антицеллюлитным эффектом.
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