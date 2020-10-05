Как выбрать колготки: несколько полезных советов

Осень — сезон колготок. Сайт Я хочу поможет определиться с выбором этого аксессуара женской одежды, чтобы не испортить образ.

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Так, выбор колготок зависит от того, куда вы их надеваете. Например, на официальные мероприятия со строгим дресс-кодом колготки должны быть прозрачными и не плотными- до 20 ден. Кроме того, выбирайте цвет колготок, максимально соответствующий вашей коже. Если же вам предстоит вечерний выход в свет- предпочтите чулочные изделия черного цвета.

Также, под обувь с открытым носком выбирайте изделия без пальчика, а под босоножки- без уплотнения в районе пятки.

Определяясь в плотности колготок, берите во внимание обувь- чем массивнее и теплее обувь, тем плотнее колготки.

Ажурные колготки или в рисунок не допустимы в деловом стиле. Исключением может быть шов на задней поверхности ноги- как признак качества изделия.

Под облегающую одежду надевают колготы с ажурной резинкой и плоским швом.

Выбирая колготки, обращайте внимание на запах. Качественные чулочные изделия имеют приятный аромат, дешёвые же, наоборот, пахнут синтетикой.

Изучив состав изделия, вы, наверняка, сделаете удачный выбор.



Лайкра — отвечает за прочность и растяжимость колготок. Хорошие колготки содержат не менее 10% лайкры, если больше 30% — это лечебный вариант.

Микрофибра (волокно из полиэстера и полиамида) — отвечает за мягкость и комфорт при ношении. Колготки с ее добавлением крепки и долговечны в носке.

Акрил— добавляют в теплые колготки для согревающего эффекта. Но есть один минус — на акриловых колготках быстро образуются катышки.

Хлопковая ластовица позволяет не надевать под изделие нижние белье.

Помимо классических вариантов для офиса, повседневной жизни и выхода в свет — существуют корректирующие и медицинские колготки.



Корректирующие изделия изготовлены из более плотного материала в районе бедер, ягодиц и живота. За счет этого они исправляют недостатки фигуры.

Медицинские – рекомендуются для ношения при варикозе и беременности. Давление материала в таких изделиях, в отличии от корректирующих, распределяется по всей поверхности ноги, ослабевая как раз на бедрах. Таким образом кровообращение в нижних конечностях нормализуется. Подобрать такие колготки вам поможет врач.

Антицеллюлитные колготки пропитаны специальным составом, который расщепляет подкожный жир. Продаются только в аптеках.

Как выбрать матовые колготки? Знайте, фирменные колготки имеют приятный приглушенный блеск, который не отличишь от естественного свечения кожи. Дело в том, что изготовляются такие изделия из нитей полиамида с круглым сечением, которые гарантируют практически 100-процентную матовость. Недорогие варианты из нитей полиамида с квадратным и треугольным сечением будут отдавать глянцевым блеском. Делайте выводы!



Кроме того, изучая упаковку, учитывайте, что наименее выраженный блеск имеют колготки категории 5-8-10-15 DEN. Также, чем больше в изделии фибры, тем менее они будут блестеть. Кроме того, все модели с утяжкой имеют глянцевый блеск.

Ну и пару слов о других обозначениях на упаковке.

DEN — плотность волокна, определяющаяся толщиной пряжи. Цифра, стоящая рядом с пометкой DEN, к сожалению, не обозначает прочность (чем больше — тем выше) — только прозрачность-непрозрачность. Летом допустимы — 5-8-10-15 DEN, межсезонье — 20-40, зима — 50-100.

РА (ПА) — 100% полиамид. Это значит, что ноги практически не будут "дышать".

3D — использование в производстве технологии Lycra 3D. За счет этого колготки отлично тянутся в разных направлениях, идеально облегают ноги, более прочные, чем полиамидовые.

PushUp, LiftUp, EffectUp, UP — колготы поддерживают живот и ягодицы, обычно плотные.

Double covered — лайкра двойной обкрутки, что добавляет им прочности.

Support — медицинские колготки для профилактики варикозного расширения вен.

Cleresse — колготки с антицеллюлитным эффектом.

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