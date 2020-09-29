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Главная Новости Досуг мода Что надеть: Базовый гардероб на осень 2020
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Что надеть: Базовый гардероб на осень 2020

Список, составляющий идеальную капсулу. Бери на заметку

29 сентября 2020, 23:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

Каждый сезон любая женщина задается вопросом обновления гардероба, чтобы каждое утро ее не мучало вечное "что надеть?". Люкс ФМ поделится лайфхаком о том, как составить капсульный, базовый гардероб на осень 2020 из трендовых и необходимых вещей.

Что надеть: Базовый гардероб на осень 2020

Источник: instagram

Начнем с обуви.

Теплая обувь просто необходима. А стильная и комфортная - нужна вдвойне. Челси на тракторной подошве — именно то, что нужно. Грубые ботинки тоже еще в тренде.


Короткие и объемные кардиганы - фаворит и в этом сезоне.


Костюмы-двойки идеальная покупка для экспериментов с гардеробом. "Двойки" с классическими широкими или маскулинными брюками актуальны на протяжении последних нескольких сезонов, и останутся в моде еще надолго.



Платье по фигуре придаст гардеробу женственности, шарма и загадочности. Но в одном случае — оно должно быть выполнено из качественных материалов.


Завершат твой образ в этом сезоне классический тренч, матовая косуха, джинсовая куртка или жакет, сшитый на мужской манер.



 Выбирай, к чему душа больше лежит. А если бюджет позволяет, то все и сразу! Не прогадаешь.

Ранее "Комментарии" писали о ключевых вещах в гардеробе модели.





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