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Как сэкономить на покупке основных продуктов? Пять советов

Каждый из нас знает ситуацию, когда идет в магазин за несколькими продуктами на ужин и оставляет 500–1000 грн на кассе.

сегодня, 16:00
Автор:

Slava Kot
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Из-за войны с Россией и оккупированных территории юга страны в Украине безумно дорожают продукты. Украинцы делают все, что могут для ВСУ, а также ищут новые пути экономии и сокращения расходов. Покупка акционных продуктов и отказ от самых дорогих товаров – это только начало.

Как сэкономить на покупке основных продуктов? Пять советов

Как сэкономить на основных покупках продуктов. Фото с открытых источников

1. Доставка еды

Это удобное, но дорогое решение. Блюда в ресторанах стоят гораздо дороже блюд, приготовленных самостоятельно. Кроме того, часто взимается плата за доставку. В итоге за такое удовольствие приходится много платить.

2. Искать более дешевые альтернативы

Часто, готовя, мы придерживаемся рецептов, что не всегда оказывается в пользу нашего кармана. Следует искать более дешевые заменители, например, вместо оливкового масла использовать подсолнечное, а дорогой сорт сыра заменить более доступным по цене.

3. Отказ от некоторых продуктов

Следует проанализировать свой постоянный список покупок и найти наибольшие издержки. Зачастую это вещи не первой необходимости. Многие тратят большие деньги на сладости, соленые закуски или газированные напитки. Когда мы от них откажемся, и здоровью, и кошельку это пойдет на пользу. И если вы не хотите полностью отказывать себе в удовольствии, хотя бы ограничьте такие покупки.

4. Обратите внимание на скидки

В некоторых магазинах есть специальные стеллажи или холодильники для продуктов со скидкой. Там вы найдете продукты с близким к истечению сроком годности. Возьмите их, если вы уверены, что успеете их съесть. Благодаря этому вы значительно сэкономите. Часто можно найти вещи с поврежденной упаковкой, которые также продают по более низкой цене.

5. Поделитесь едой

Фудшеринг становится все более популярной идеей, предполагающей отдачу излишка пищи и принятие ее от других. Во многих городах в социальных сетях есть группы, в которых можно обменять или подарить продукты питания. Это отличный случай спасти пищу от порчи, а также немного сэкономить.

Ранее портал "Комментарии" писал советы от диетологов относительно времени завтрака.



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