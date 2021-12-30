Как правильно загадать новогоднее желание, чтобы оно осуществилось: психолог дала советы

Уже совсем скоро куранты будут отсчитывать секунды до Нового года. Все мы ждем от праздничной ночи волшебства и чуда. Психолог Наталья Сидоренок дала несколько рекомендаций, как правильно загадать желание, чтобы оно точно осуществилось, передает ТСН.

Новый год - фото из открытых источников

Во-первых, среди разнообразия желаний и мечт необходимо выбрать то, чего вы хотите больше всего. Желание должно быть осознанным и конкретным. Необходимо формулировать его лично от своего имени.

Желание нужно озвучивать в настоящем времени, к примеру, "Я покупаю машину". Загадывать желание в будущем времени неправильно, если вы хотите, чтобы оно исполнилось как можно скорее.

Во время формулировки желаемого психолог советует не употреблять частицу "не". Например, "Я больше не буду болеть" является нечеткой фразой. Лучше сказать "Я — здорова".

Специалист уверяет, что любая просьба, отправленная вами во Вселенную, должна быть наполнена только позитивом. Желание, где вы хотите обмануть или унизить другого, могут сыграть против вас. Все негативные мысли и эмоции могут вернуться к человеку, у которого они появляются.

Психолог советует не делиться сокровенным ни с кем, даже с самыми близкими людьми. Если рассказать кому-то о своем желании, то оно может не исполниться.

Наконец, главное — верить в то, что ваше желание будет осуществлено и самому прилагать к этому усилия. Специалист отмечает, что нужно не просто загадать что-то, но и стремиться двигаться к своей мечте.

Ранее "Комментарии" писали, чтобы наступающий год принес удачу и был успешным, нужно придерживаться нескольких советов, чего нельзя делать в праздничную ночь. Детальнее — в нашем материале.

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