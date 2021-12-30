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Чего нельзя делать в новогоднюю ночь

Верить в приметы или нет, каждый человек вправе решить сам

сегодня, 09:39
Автор:

Елизавета Черных
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Большинству знакома фраза "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Чтобы наступающий год принес удачу и был успешным, нужно придерживаться нескольких советов, чего нельзя делать в праздничную ночь. Не все верят в приметы и считают их предрассудками. Но приметы на протяжении столетий передаются из поколения в поколение, и проверить их можно только на личном опыте. О самых популярных рассказали в ТСН. 

Чего нельзя делать в новогоднюю ночь

Чего нельзя делать в новогоднюю ночь - фото из открытых источников

- Считается, что на праздновании Нового года не должны быть места печали и скуке; 

- Во время праздника необходимо воздержаться от споров и конфликтов, иначе следующий год пройдет в ссоре; 

- В новогоднюю ночь нельзя плакать — считается, что это может привлечь недуги; 

- Чтобы новый год был успешен, нужно встречать его в чистом доме. К вечеру 31 декабря лучше всего заняться уборкой помещения; 

- После заката 31 декабря не нужно выносить из дома мусор и заниматься стиркой, поскольку так можно призвать неудачи. Если во время уборки вы упустили какую-то деталь, лучше вернуться к этому после праздника; 

- Не нужно надевать в Новый год черные наряды, а также старую одежду; 

- Не стоит произносить в слух желание, которое вы загадываете под бой курантов; 

- Гости в спальне хозяев 31 декабря и 1 января могут навлечь супружескую измену, поэтому лучше воздержаться от приглашений; 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что нарколог дал рекомендации по употреблению спиртных напитков в новогоднюю ночь. Специалист рассказал, как нужно контролировать во время праздников количество выпитого спиртного, чтобы избежать похмелья. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/chego-nelzya-delat-v-novogodnyuyu-noch-primety-peredayuschiesya-iz-pokoleniya-v-pokolenie-1941877.html
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