Большинству знакома фраза "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Чтобы наступающий год принес удачу и был успешным, нужно придерживаться нескольких советов, чего нельзя делать в праздничную ночь. Не все верят в приметы и считают их предрассудками. Но приметы на протяжении столетий передаются из поколения в поколение, и проверить их можно только на личном опыте. О самых популярных рассказали в ТСН.

Чего нельзя делать в новогоднюю ночь - фото из открытых источников

- Считается, что на праздновании Нового года не должны быть места печали и скуке;

- Во время праздника необходимо воздержаться от споров и конфликтов, иначе следующий год пройдет в ссоре;

- В новогоднюю ночь нельзя плакать — считается, что это может привлечь недуги;

- Чтобы новый год был успешен, нужно встречать его в чистом доме. К вечеру 31 декабря лучше всего заняться уборкой помещения;

- После заката 31 декабря не нужно выносить из дома мусор и заниматься стиркой, поскольку так можно призвать неудачи. Если во время уборки вы упустили какую-то деталь, лучше вернуться к этому после праздника;

- Не нужно надевать в Новый год черные наряды, а также старую одежду;

- Не стоит произносить в слух желание, которое вы загадываете под бой курантов;

- Гости в спальне хозяев 31 декабря и 1 января могут навлечь супружескую измену, поэтому лучше воздержаться от приглашений;

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что нарколог дал рекомендации по употреблению спиртных напитков в новогоднюю ночь. Специалист рассказал, как нужно контролировать во время праздников количество выпитого спиртного, чтобы избежать похмелья.

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