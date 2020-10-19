Сон нагишом как верное средство похудения

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Бурый жир, также известный как бурая жировая ткань, выделяет тепло, помогая поддерживать температуру тела в более прохладных условиях. Иначе говоря, этот тип жира сжигает калории и ускоряет метаболизм. Таким образом, сон в более прохладном климате — будь то из-за того, что вы спите голым или в более прохладной комнате — в сочетании со здоровым питанием и физической активностью, потенциально является еще одним способом снизить вес.

Более высокая температура воздуха в комнате, а также теплая пижама и шерстяное одеяло приводят к тому, что температура вашего тела во сне не может упасть, что в свою очередь мешает хорошо отдохнуть организму в целом. Как следствие, недостаток сна может привести к увеличению веса. Плохой сон неоднократно связывали с более высоким индексом массы тела и увеличением веса. Помимо недостатка энергии, который вы испытываете по утрам, повышается уровень гормона грелина, что стимулирует чувство голода. Исследования показывают, что повышается также и кортизол (гормон стресса), который активирует центры в мозгу, заставляющие вас жаждать углеводов и сахара. Поэтому отказ от пижамы — один из способов обеспечить лучший ночной сон. Также подумайте о том, чтобы постепенно снижать температуру воздуха в спальне (оптимально 18 С).

Однако давайте не будем забывать, что сон нагишом может иметь и другие положительные эффекты, особенно если вы не спите в одиночестве. Отсутствие пижамы, несомненно, улучшит близость между партнерами, что также будет полезно для крепкого сна. Контакт кожа к коже стимулирует выработку окситоцина – гормона "хорошего настроения", который не только усиливает чувство близости, но также снижает стресс и беспокойство.

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