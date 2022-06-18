Как очистить белую обувь зубной пастой: многие делают это неправильно

Белые кроссовки или кеды — обувь, которая пользуется большой популярностью в летнее время, потому что подчеркивает стильный образ и является весьма удобной. Однако, ее очень легко запачкать и проблематично отмыть. Но можно это попробовать сделать с помощью зубной пасты.

Как очистить белые кроссовки зубной пасты (фото из открытых источников)

Помните, что за белой обувью необходимо правильно ухаживать, иначе она пожелтеет и потеряет свой красивый внешний вид. Чтобы очистить кроссовки или кеды, возьмите чисто белую пасту без вкраплений, а не цветные составы, а также несколько влажных салфеток.

Сначала вытрите пыль с обуви и смойте другие загрязнений, потом высушите. И на поверхность нанесите небольшое количество зубной пасты. Чистить можно не только подошву, но еще и язычок, и шнурки. Втирайте пасту пока она полностью не впитается. После этого протрите очищенную обувь влажной салфеткой, чтобы удалить остатки зубной пасты.

Напомним, что белые кроссовки — удобная, модная и довольно универсальная обувь, которая подчеркивает любой образ. Но за ними необходимо правильно и регулярно ухаживать, потому что на белой обуви скапливается много грязи. Как можно вернуть кроссовкам первозданный вид?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие женщины заприметив в магазине пару модной и красивой обуви, сразу бегут к кассе, даже толком не проверив ее на удобство и прочность. А именно эти критерии и важны при покупке обуви, потому что они помогают сберечь красоту и здоровье ног.

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