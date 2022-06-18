Как очистить белую обувь зубной пастой: многие делают это неправильно

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Светлана Шкурупий
Белые
кроссовки или кеды — обувь, которая пользуется большой популярностью в летнее
время, потому что подчеркивает стильный образ и является весьма удобной.
Однако, ее очень легко запачкать и проблематично отмыть. Но можно это
попробовать сделать с помощью зубной пасты.
Как очистить белые кроссовки зубной пасты (фото из открытых источников)
Помните,
что за белой обувью необходимо правильно ухаживать, иначе она пожелтеет и
потеряет свой красивый внешний вид. Чтобы очистить кроссовки или кеды, возьмите
чисто белую пасту без вкраплений, а не цветные составы, а также несколько
влажных салфеток.
Сначала
вытрите пыль с обуви и смойте другие загрязнений, потом высушите. И на
поверхность нанесите небольшое количество зубной пасты. Чистить можно не только
подошву, но еще и язычок, и шнурки. Втирайте пасту пока она полностью не
впитается. После этого протрите очищенную обувь влажной салфеткой, чтобы
удалить остатки зубной пасты.
Напомним,
что белые кроссовки —
удобная, модная и довольно универсальная обувь, которая подчеркивает любой
образ. Но за ними необходимо правильно и регулярно ухаживать, потому что на
белой обуви скапливается много грязи. Как можно вернуть кроссовкам первозданный вид?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
многие женщины заприметив в магазине пару модной и красивой обуви, сразу бегут
к кассе, даже толком не проверив ее на удобство и прочность. А именно эти критерии и важны при покупке обуви, потому что они помогают сберечь красоту и
здоровье ног.
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чтобы не осталось и следа.
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