Как накопить на мечту: ценные советы от эксперта

Наверное, каждый мечтает о большом доме, красивом автомобиле или роскошном отпуске на берегу океана. Но на реализацию этих желаний нужны немалые средства, которые нельзя просто так достать из кармана. Если хотите накопить на мечту, нужно знать определенные секреты.

Как накопить деньги / фото: Fotolia / Jeanette

На своей странице в Instagram финансовый советник Любомир Остапов рассказал, что накопить на крупную покупку может каждый, но к этому процессу нужно подойти ответственно. В первую очередь, если вы хотите купить дом / квартиру или автомобиль, то недостаточно просто мечтать об этом.

Эксперт говорит, что несколько часов нужно посветить тому, чтобы составить план, как вы можете дойти к этой цели: сколько вам всего нужно средств, за какое время вы можете их заработать, где можно взять эти ресурсы.

Во-вторых, визуализируйте. Тогда каждый даже маленький шаг к цели будет мотивировать к реализации мечты.

Финансист также советует пользоваться правилом Уоррена-Баффета, которое заключается в том, чтобы сразу, как только вы получили свой доход, отложить от него 10% (или другую часть) и только потом распределять остаток. Иначе есть риск, что вы и не заметите, как потратите эти деньги на другие вещи.

Еще можно контролировать и распределять свои доходы-расходы с помощью специальных приложений. Главное — выбрать для себя максимально удобное, чтобы процесс учета был значительно интереснее.

Кроме того, не забудьте о перестраховке. Старайтесь сохранять отложенные средства сразу в нескольких валютах. Также приумножить свой доход можно с помощью инвестиций в мировой рынок капитала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие способы помогут накопить за год кругленькую сумму.

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