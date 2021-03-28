logo
Русский Українська

BTC/USD

55983.41

ETH/USD

1700.09

LTC/USD

185.23

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Как накопить на мечту: ценные советы от эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Как накопить на мечту: ценные советы от эксперта

Есть мечта - значит, есть и мотивация

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Наверное, каждый мечтает о большом доме, красивом автомобиле или роскошном отпуске на берегу океана. Но на реализацию этих желаний нужны немалые средства, которые нельзя просто так достать из кармана. Если хотите накопить на мечту, нужно знать определенные секреты.

Как накопить на мечту: ценные советы от эксперта

Как накопить деньги / фото: Fotolia / Jeanette

На своей странице в Instagram финансовый советник Любомир Остапов рассказал, что накопить на крупную покупку может каждый, но к этому процессу нужно подойти ответственно. В первую очередь, если вы хотите купить дом / квартиру или автомобиль, то недостаточно просто мечтать об этом.

Эксперт говорит, что несколько часов нужно посветить тому, чтобы составить план, как вы можете дойти к этой цели: сколько вам всего нужно средств, за какое время вы можете их заработать, где можно взять эти ресурсы.

Во-вторых, визуализируйте. Тогда каждый даже маленький шаг к цели будет мотивировать к реализации мечты.

Финансист также советует пользоваться правилом Уоррена-Баффета, которое заключается в том, чтобы сразу, как только вы получили свой доход, отложить от него 10% (или другую часть) и только потом распределять остаток. Иначе есть риск, что вы и не заметите, как потратите эти деньги на другие вещи.

Еще можно контролировать и распределять свои доходы-расходы с помощью специальных приложений. Главное — выбрать для себя максимально удобное, чтобы процесс учета был значительно интереснее.

Кроме того, не забудьте о перестраховке. Старайтесь сохранять отложенные средства сразу в нескольких валютах. Также приумножить свой доход можно с помощью инвестиций в мировой рынок капитала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие способы помогут накопить за год кругленькую сумму.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.24tv.ua/ru/nakopit-svoju-mechtu-6-professionalnyh-novosti-ukrainy-i-mira_n1579304
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ