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Почему мы любим новогодние праздники

Любовь к Новому году закладывается с детства

21 декабря 2020, 07:30
Автор:

Кириєнко Анна

Новый год, День святого Николая, Рождество — это одни из самых любимых праздников большинства людей. Вспоминая их, мы подсознательно представляем приятные подарки, пышную елку, встречи с близкими, праздничную атмосферу и вкусную пищу. И почему нам так нравятся эти праздники?

Почему мы любим новогодние праздники

Почему мы с детства любим новогодние праздники. Фото: liga.net

Дело в том, что мозг человека запоминает преимущественно эмоции. Соответственно, если ребенок будет наблюдать веселое и приятное празднование в детстве, то его мозг выстроит приятные ассоциации с новогодними днями и во взрослой жизни.

Поэтому еще накануне праздников мы подсознательно готовимся к тому, чтобы получить серотонин и эндорфины. Этот период называется периодом ожидания. К тому же, когда человек находится на праздничной волне, он забывает обо всех проблемах и неурядицах, его психологическое состояние улучшается.

Напоминаем, что Дженнифер Лопес показала, в чем можно встретить Новый год. В своих Instagram-Stories актриса опубликовала фотографию, на которой позирует на своем роскошном белом диване, на фоне новогодней елки, которая сияет белыми огоньками. Знаменитость выбрала для позирования элегантный и стильный костюм от американского модельера Oscar de la Renta, который состоит из асимметричной шелковой блузы с цветочными аппликациями и классических широких брюк. Костюм выполнен в цвете слоновой кости и отлично подходит для празднования Нового года 2021, который пройдет под знаком Белого Металлического Быка.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, как приготовить праздничную мандариновую панна-котту на Новый год. Этот рецепт очень легкий и простой. Он обязательно удивит вас и близких своим изысканным вкусом.



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Источник: https://t.me/psy_support/280
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