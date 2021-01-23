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Как бороться со стукачами в офисном коллективе: будь готов к бою

Со стукачом можно пойти на мировую или дать бой, но что-то делать необходимо

сегодня, 14:30
Автор:

Павел Зинченко

Офисный коллектив — это еще тот рассадник интриг. Никогда нельзя предугадать, кто из коллег захочет воткнуть тебе нож в спину. Разработать стратегию своего поведения в не очень надежном коллективе не просто. Но мы можем подсказать тебе, как вести себя со стукачами, которые готовы в любой момент испортить тебе жизнь, донеся твоему начальнику о каждом неаккуратно сказанном слове.

Как бороться со стукачами в офисном коллективе: будь готов к бою

Стукач в коллективе. Фото: Диалог

Молчание

В глазах всех сотрудников ты должен быть идеальным работником. Поэтому не давай повода коллегам сомневаться в твоей компетентности, и уж тем более – в твоей дисциплине. Помни: молчание – золото.

Штукарь

Издевательства – проверенная методика, которая тоже поможет бороться со стукачами в офисе. Включи школьную фантазию и вспомни, как ты хотел отомстить математичке за двойку. Намажь стул предателя суперклеем, разбавь его кофе пургеном или просто закрой врага в туалете.

Алкоголь

А почему бы не выпить с врагом мировую? Ведь за стаканом дружбы всегда найдутся пути провозглашения перемирия. Не руби с плеча, а лучше пригласи лукавого на бокал хорошего настроения. Такая инициатива — лучшее решение, если решил бороться со стукачами.

Доминирование

Стукачи по своей природе трусливы и слабы. Продемонстрируй свою силу и власть — банально дай ему в нос. Пусть предатель знает свое место.

Дезинформация

Урок из тактической школы разведчиков: дезинформируй коллег. То есть, скажи одному, что ты решил увольняться, другому – о разводе с женой, третьему – что покупаешь машину. Делай выводы — кто именно стучит — по слухам, которые до тебя дойдут.

В любом случае, в борьбе со стукачами будь осторожен и не дай им спровоцировать себя, чтобы ситуация не обернулась не в твою пользу. Также издание "Комментарии" расскажет о трех главных принципах выживания в женском коллективе.


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Источник: https://mport.ua/mix/772462-kak-borot-sja-so-stukachami-v-ofise-razvedka-boem
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