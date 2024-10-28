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Грибы при жарке темнеют: простой ингредиент изменит ситуацию

Просто добавьте сок лимона или уксус на сковороду во время жарки грибов, и они сохранят свой цвет.

сегодня, 17:35
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Slava Kot

Грибы являются отличным дополнением ко многим блюдам, но при жарке иногда они быстро темнеют, что может испортить их аппетитный вид. Это потемнение – естественный процесс, который вызывают ферменты в грибах при контакте с кислородом. Чтобы сохранить яркий цвет, воспользуйтесь простым, но полезным советом.

Грибы при жарке темнеют: простой ингредиент изменит ситуацию

Лимонный сок и уксус сохранят цвет грибов. Фото из открытых источников

Причины потемнения грибов

Грибы темнеют из-за высокого содержания воды: во время жарки влага высвобождается, из-за чего они фактически тушатся, а не жарятся. Кроме того, ферменты в составе грибов окисляются, вызывая изменение цвета.

Как сохранить цвет грибов при жарке

Правильно подготовьте грибы: осторожно промойте их под проточной водой, затем тщательно высушите бумажным полотенцем. Сухие грибы сохранят цвет лучше. Чтобы грибы не тушились, нарежьте их тонкими ломтиками и не кладите слишком много на сковороду одновременно. Размещайте их в один слой – так они будут равномерно жариться и оставаться яркими.

Разогрейте сковороду и используйте масло с высокой температурой дымления, например подсолнечное, рафинированное оливковое или кукурузное. Это будет способствовать быстрому испарению воды и будет способствовать равномерной жарке грибов.

Не солите грибы в начале – соль способствует выделению влаги, что ускоряет потемнение. Добавляйте соль в конце, когда грибы уже имеют хорошую текстуру.

Если вы хотите, чтобы грибы сохранили свой светлый цвет, добавьте к ним во время жарки несколько капель лимонного сока или уксуса. Кислота замедляет окислительные процессы, благодаря чему грибы остаются светлее.

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