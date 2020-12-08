Главный вопрос декабря: какими подарками порадовать близких на Новый Год

Ежегодно в декабре у большинства людей наступает дилемма: что дарить своим родным и близким на Новый Год. На год Белого Быка рекомендуют дарить подарки в ярких и даже блестящих упаковках, а от всякого рода безделушек – отказаться. Это связывают с характером восточного животного, ведь его ассоциируют с "блестящим" и грациозным. Именно поэтому в год белого Быка лучше всего выбирать стоящие и яркие подарки. Золото или серебро, к слову, так же станут отличным подарком в этом году.

ФОТО: Из открытых источников

Кажется, что всё, что можно было подарить уже давно подарено и идей не осталось совсем? Именно для вас "Комментарии" создали подборку сюрпризов, которые точно приятно порадуют тех, кому они адресованы.

Фотокнига

Фотокнига или же фанбук может стать приятным подарком для ваших близких. Главным отличием фотокниги от фотоальбома является то, что фото туда не вклеиваются, а уже изначально монтируются в единый цифровой макет, который затем распечатывается и собираются в книгу. На сегодняшний день есть огромный выбор дизайнов для вашей книги, где вы так же сможете написать любое пожелание, к примеру — на обложке. Что касается цены, то всё зависит от количества страниц, которое вы пожелаете, а так же от обложки. В целом, цена варьируется от 200 гривен до 1000+.

Сертификат

Не менее радостным подарков окажется сертификат на какую-либо услугу или же сертификат на покупку вещи или товаров в магазине. К Новому Году в больших супермаркетах на кассах начинают продавать сертификаты на сумму от 50 до 500 и выше гривен. Такой подарок отлично подойдет любителям походов по магазинам. В другом же случае – это может быть сертификат на поход в SPA-салон, на массаж и другие виды процедур.

Подарочный набор

В преддверии Нового Года во многих магазинах и супермаркетах начинают продавать подарочные наборы. К примеру – подарочный набор, состоящий из кремов для ног, рук и лица. Или же – наборы косметики, а для мужчин – наборы для бритья и т.д.

Коробка с сюрпризом своими руками

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал фразу "Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками". Сделать коробку-сюрприз вовсе не сложно. Для этого понадобится сама коробка, обернутая в подарочную бумагу или же на ваше усмотрение. Далее – наполнитель, который можно купить в цветочных магазинах или же в магазинах для рукоделия. Следующий этап – это сам подарок, который будет лежать внутри. Самым распространенным является набор сладостей в комплекте, к примеру, с чашкой. Здесь уж на что у кого хватит фантазии. Главное – учитывать интересы того, кому будет адресован подарок.

"Тёплые" подарки

В эту холодную пору как никогда кстати будут подарки, которые согревают. Это может быть, к примеру – термочашка, термос, теплый плед, свитер, обогреватель, и так далее. Такие подарки можно подарить как родственникам так и вторым половинкам в этот праздничный день.

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