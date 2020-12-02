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Что одеть на новогодний корпоратив - трендовые идеи (Фото)

На этот раз звездой корпоратива станете вы

сегодня, 07:40
Автор:

Кириєнко Анна

Новогодний корпоратив — приятный и веселый финал рабочего года. Его с нетерпением ждут и долго выбирают, что же одеть, и в каком образе предстать перед коллегами.

Что одеть на новогодний корпоратив - трендовые идеи (Фото)

Что одеть на новогодний корпоратив. Фото: orange-cafe

Очень важно произвести положительное впечатление на сотрудников и руководство. Это поможет показать статус в коллективе, завязать приятные и полезные знакомства и стать на ступеньку ближе к желанному повышению.

Чтобы не растеряться и заранее придумать, что одевать, ознакомьтесь с главными трендовыми вещами для корпоративов этой зимой.

Если ваша компания планирует производить корпоратив в ресторане или кафе, наденьте коктейльное платье. Дополните образ туфлями на вызывающей шпильке.

Что одеть на новогодний корпоратив - трендовые идеи (Фото) - фото 2

Также хорошим нарядом станет комплект из пышной юбки и блузки. Этот вариант кажется более современным и достаточно удобным.

Что одеть на новогодний корпоратив - трендовые идеи (Фото) - фото 3

Традиционная вечернее платье также заставит обратить на вас внимание. Только не забывайте о правиле одного акцента. Вам нужно выглядеть солидно. Наряд не должен быть слишком вызывающим.

Что одеть на новогодний корпоратив - трендовые идеи (Фото) - фото 4
Что одеть на новогодний корпоратив - трендовые идеи (Фото) - фото 5

Если вы если вы не любите юбок и платьев, можете отпраздновать корпоратив в стильном комбинезоне или брючном костюме. Только выбирайте вечерний, праздничный комплект. Завершить образ можно одной блестящей деталью — обувью, сумкой или другим аксессуаром.

Что одеть на новогодний корпоратив - трендовые идеи (Фото) - фото 6
Что одеть на новогодний корпоратив - трендовые идеи (Фото) - фото 7

В этом году не стоит выбирать черные строгие платья и бесформенные вещи. Фасон должен подчеркивать достоинства вашей фигуры и не выходить за рамки заданного дресс-кода. Главное, чтобы в выбранном наряде вы себя чувствовали уверенно и свободно.

Сайт "Комментарии" желает вам новогоднего настроения и рассказывает, где отпраздновать Новый год в Украине.



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Источник: http://new-year-party.ru/chto-odet-na-korporativ-foto/
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