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Как выбрать самую лучшую елку на новогодние праздники

Праздничное дерево стоит покупать за несколько дней до Нового года

сегодня, 11:25
Автор:

Кириєнко Анна

Выбор и установка елки — важный ритуал подготовки к Новому году. Но как выбрать лучшее новогоднее дерево, которое сохранит надолго свой праздничный вид? Об этом рассказывает руководитель прессслужбы Гослесагентства Юлия Давыдова.

Как выбрать самую лучшую елку на новогодние праздники

Как выбрать елку на Новый год. Фото: 360tv.ru

Эксперт советует покупать зеленую красавицу на специальных "елочных рынках", которые имеют разрешение на продажу деревьев. При выборе стоит обращать внимание на ствол: чем он толще, тем здоровее елка. Ствол полутораметрового дерева должен составлять не менее 6 сантиметров в диаметре.

Свежая елка дает сильный аромат хвои и леса. Поэтому разотрите в руках несколько елочных иголок.

На срезе ствола должна быть смола. Это свидетельствует о том, что дерево срубили недавно, а значит и простоит оно дольше. При осмотре обратите внимание, нет ли темных пятен, плесени, грибков, механических повреждений, ведь поражена болезнью елка, много не прослужит. Цвет здорового и свежего дерева должен быть насыщенным и темно-зеленым.

Если у ели начали опадать иглы, лучше ее не брать.

Покупать елку стоит за несколько дней до Нового года. Если зеленую красавицу приобрести раньше, она может осыпаться и не выстоять до праздников.

Юлия Давыдова добавила, что покупая натуральные деревья из лесничеств, вы не только украшаете дом, но и заботитесь о здоровье своей семьи. В живой елке много эфирных масел, которые помогают побороть простуду, вирусы и очищают легкие.

Напоминаем, что глава ВОЗ рассказал, как безопасно встретить Новый год.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1906611-u-derzhlisagentstvi-dali-poradi-yak-pravilno-obrati-ta-doglyadati-za-novorichnoyu-yalinkoyu
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