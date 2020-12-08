Как выбрать самую лучшую елку на новогодние праздники

Выбор и установка елки — важный ритуал подготовки к Новому году. Но как выбрать лучшее новогоднее дерево, которое сохранит надолго свой праздничный вид? Об этом рассказывает руководитель прессслужбы Гослесагентства Юлия Давыдова.

Как выбрать елку на Новый год. Фото: 360tv.ru

Эксперт советует покупать зеленую красавицу на специальных "елочных рынках", которые имеют разрешение на продажу деревьев. При выборе стоит обращать внимание на ствол: чем он толще, тем здоровее елка. Ствол полутораметрового дерева должен составлять не менее 6 сантиметров в диаметре.

Свежая елка дает сильный аромат хвои и леса. Поэтому разотрите в руках несколько елочных иголок.



На срезе ствола должна быть смола. Это свидетельствует о том, что дерево срубили недавно, а значит и простоит оно дольше. При осмотре обратите внимание, нет ли темных пятен, плесени, грибков, механических повреждений, ведь поражена болезнью елка, много не прослужит. Цвет здорового и свежего дерева должен быть насыщенным и темно-зеленым.

Если у ели начали опадать иглы, лучше ее не брать.

Покупать елку стоит за несколько дней до Нового года. Если зеленую красавицу приобрести раньше, она может осыпаться и не выстоять до праздников.

Юлия Давыдова добавила, что покупая натуральные деревья из лесничеств, вы не только украшаете дом, но и заботитесь о здоровье своей семьи. В живой елке много эфирных масел, которые помогают побороть простуду, вирусы и очищают легкие.

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