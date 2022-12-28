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Где в доме нельзя сушить одежду зимой: появится плесень

Категорически не советуют сушить постиранные вещи в спальне

сегодня, 10:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Зимой после стирки вещи на балконе могут сохнуть неделями, а, если нет балкона, то нужно прислушаться к советам, чтобы не развешивать белье там, где это может негативно повлиять на микроклимат. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "SantePlus".

Где в доме нельзя сушить одежду зимой: появится плесень

Белье. Фото: freepik

Эксперты советуют тем, у кого нет балкона все же приобрести сушилку и отказаться от идеи развешивать постиранное белье по всей квартире, дожидаясь, пока оно высохнет. В частности, категорически запрещено вывешивать для просушивания белье в спальне. В большинстве случаев спальни – это небольшие комнаты, где не такой вытяжки и вентиляции, как скажем, в той же ванной комнате. Поэтому, если вывешивать постиранное больше в спальне, то можно нанести вред своему здоровью, ведь вскоре может появиться плесень и грибок, которые вывести будет очень сложно.

Поэтому, если у вас нет балкона, откажитесь от вывешивания белья в спальне. Выберите для этого другие комнаты. Предпочтение нужно отдать наиболее проветриваемым комнатам. Таким образом благодаря циркуляции воздуха белье будет просушиваться быстрее и будет минимальный риск, что в вашем доме появиться плесень. 

Также в борьбе с влагой вам может помочь соль. Нужно наполнить несколько мисок солью и расставить их пол углам в комнате. Это поможет впитать чрезмерную влажность.

Если есть возможность, купите осушитель воздуха, ведь он в значительной степени улучшает качество воздуха и сохраняет тепло.

К тому же, не нужно вывешивать белье на батареях. Это может повысить уровень влажности и одновременно испортить качество одежды.

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Источник: https://www.santeplusmag.com/111120354-la-pire-piece-de-la-maison-pour-secher-le-linge-en-hiver-cela-favorise-lhumidite-et-les-moisissures-ma-vie-au-quotidien-24-12-2022/
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