Неожиданно: замороженные овощи и фрукты оказались полезнее свежих

Многие считают, что замороженные овощи и фрукты — это бесполезный полуфабрикат, который не несет в себе никакой ценности и пользы, однако данное утверждение в корне не верно.

Замороженные овощи/ Фото из открытых источников

По мнению специалистов, в замороженных продуктах содержится витаминов не меньше, а иногда даже и больше, чем в свежих овощах и фруктах.

Оказывается, для того чтобы насытить организм витаминами и полезными микро/макро элементами вполне хватит употребления в пищу замороженных продуктов. Это связано с тем, что овощи и фрукты замораживают в тот момент, когда они находятся "на пике своей зрелости", а значит в них находится "на пике" и концентрация полезных веществ. Стоит понимать, что в заморозку не идут недозревшие/зеленые или переспевшие "экземпляры". Таким образом, замороженные овощи содержат большое количество витаминов и не теряют свои полезные свойства.

В то же время, свежие овощи и фрукты могут попадать на прилавки магазинов и рынков только через несколько дней после сбора. Это снижает их полезные свойства. Также свежие овощи и фрукты быстро портятся и покупая их в большом количестве люди попросту не успевают употребить все в пищу, что приводит к порче продуктов.

Диетологи советуют не забивать холодильник на неделю вперед, а покупать ежедневно небольшую порцию овощей/фруктов/зелени, которые вы сможете съесть в течение 1-2 дней. В противном случае рекомендуется приобретать замороженные овощи/фрукты и использовать их в пищу, размораживая небольшими порциями.

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