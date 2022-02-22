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Эти популярные комнатные растения не стоит ставить в спальне

При разведении растений мало кто интересуется вопросом, какие цветы нельзя держать дома

сегодня, 06:01
Автор:

Ольга Чародий
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Комнатные цветы оживляют и украшают интерьер, но не все они полезны – откровенные вредители. Рассказываем, какие растения нельзя содержать в спальне. При разведении растений мало кто интересуется вопросом, какие цветы нельзя держать дома. Вместе с тем существуют как научные доказательства вреда некоторых цветов, так и народные приметы и фэн-шуй, к которым многие цветники тоже относятся серьезно, пишет wday. Популярная комнатная лиана, произрастающая до значительных размеров, также не должна быть в вашей спальне. Эта зеленая красавица отличается большими узорными листьями. На первый взгляд, они гладкие, но на самом деле поверхность листа усыпана мелкими иголками, способными вызвать аллергию.

Эти популярные комнатные растения не стоит ставить в спальне

Комнатные растения - фото из открытых источников

В спальне нельзя размещать олеандр, алоказию, азалию и герань. Их цветения становятся сильными аллергенами. По сути, все растения с ядовитым соком могут быть аллергенами для людей с индивидуальной непереносимостью. Кактусы – еще одно неблагоприятное растение для спальни, особенно если вы прислушиваетесь к рекомендациям философии фэн-шуй. Колючки кактусов передают вредную энергию Ша, поэтому способны привнести в дом ссоры и раздоры.

Напомним, украшать свой дом комнатными растениями любят многие женщины. Но не все цветы и зелень в горшочках одинаково полезны. Есть растения, которые могут навредить здоровью. Что входит в этот список? Эксперты говорят, что вредных комнатных растений достаточно много, но стоит знать хотя бы самые распространенные из них, чтобы обезопасить себя и своих домочадцев. Диффенбахия Несмотря на то, что это растение ядовитое, оно пользуется большой популярностью, потому что красивое и неприхотливое в уходе. Эксперты говорят, что сок диффенбахии может вызвать дерматит, а также ожог горла, поэтому его не рекомендуется ставить в местах, доступных ребенку или домашнему животному. Работать с диффенбахией рекомендуется в перчатках, а после — мыть руки с мылом.



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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/interer/kakie-tsvetyi-nelzya-derjat-doma/
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