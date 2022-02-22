Эти популярные комнатные растения не стоит ставить в спальне

Комнатные цветы оживляют и украшают интерьер, но не все они полезны – откровенные вредители. Рассказываем, какие растения нельзя содержать в спальне. При разведении растений мало кто интересуется вопросом, какие цветы нельзя держать дома. Вместе с тем существуют как научные доказательства вреда некоторых цветов, так и народные приметы и фэн-шуй, к которым многие цветники тоже относятся серьезно, пишет wday. Популярная комнатная лиана, произрастающая до значительных размеров, также не должна быть в вашей спальне. Эта зеленая красавица отличается большими узорными листьями. На первый взгляд, они гладкие, но на самом деле поверхность листа усыпана мелкими иголками, способными вызвать аллергию.

Комнатные растения - фото из открытых источников

В спальне нельзя размещать олеандр, алоказию, азалию и герань. Их цветения становятся сильными аллергенами. По сути, все растения с ядовитым соком могут быть аллергенами для людей с индивидуальной непереносимостью. Кактусы – еще одно неблагоприятное растение для спальни, особенно если вы прислушиваетесь к рекомендациям философии фэн-шуй. Колючки кактусов передают вредную энергию Ша, поэтому способны привнести в дом ссоры и раздоры.

Напомним, украшать свой дом комнатными растениями любят многие женщины. Но не все цветы и зелень в горшочках одинаково полезны. Есть растения, которые могут навредить здоровью. Что входит в этот список? Эксперты говорят, что вредных комнатных растений достаточно много, но стоит знать хотя бы самые распространенные из них, чтобы обезопасить себя и своих домочадцев. Диффенбахия Несмотря на то, что это растение ядовитое, оно пользуется большой популярностью, потому что красивое и неприхотливое в уходе. Эксперты говорят, что сок диффенбахии может вызвать дерматит, а также ожог горла, поэтому его не рекомендуется ставить в местах, доступных ребенку или домашнему животному. Работать с диффенбахией рекомендуется в перчатках, а после — мыть руки с мылом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!