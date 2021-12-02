logo

BTC/USD

56156.32

ETH/USD

4470.68

LTC/USD

202.77

USD/UAH

27.57

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг дизайн и интерьер Какие комнатные растения нельзя держать дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие комнатные растения нельзя держать дома

Опубликован список комнатных растений, которые не желательно выращивать в доме: что с ними не так

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Украшать свой дом комнатными растениями любят многие женщины. Но не все цветы и зелень в горшочках одинаково полезны. Есть растения, которые могут навредить здоровью. Что входит в этот список?

Какие комнатные растения нельзя держать дома

Каким растениям не место в доме (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что вредных комнатных растений достаточно много, но стоит знать хотя бы самые распространенные из них, чтобы обезопасить себя и своих домочадцев.

Диффенбахия

Несмотря на то, что это растение ядовитое, оно пользуется большой популярностью, потому что красивое и неприхотливое в уходе. Эксперты говорят, что сок диффенбахии может вызвать дерматит, а также ожог горла, поэтому его не рекомендуется ставить в местах, доступных ребенку или домашнему животному. Работать с диффенбахией рекомендуется в перчатках, а после — мыть руки с мылом.

Moнcтepa

Вечнозеленую лиану с крупными — до 45 см — резными листьями не рекомендуется ставить дома, потому что она "высасывает" энергию. А сок монстеры способен убивать грибки, вирусы и другие опасные микроорганизмы, но при попадании в организм может спровоцировать расстройства пищеварения или ожог на коже.

Спатифиллум

Это весьма эстетически привлекательное, но при этом опасное растение. Спатифиллум выделяет вредный сок, который при попадании на тело вызывает не только ожоги, но и хронические язвы.

Бегония

Это красивое растение обладает полезными свойствами, однако, бегония может представлять опасность для детей и животных. Дело в том, что при попадании на слизистую рота и гортани она может вызвать ожог. Съеденный листочек может вызвать тошноту, рвоту и отравление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие комнатные растения нельзя ставить в спальне.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://j.etagi.com/ps/kakie-cvety-ne-derzhat-doma/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!