Какие комнатные растения нельзя держать дома

Украшать свой дом комнатными растениями любят многие женщины. Но не все цветы и зелень в горшочках одинаково полезны. Есть растения, которые могут навредить здоровью. Что входит в этот список?

Каким растениям не место в доме (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что вредных комнатных растений достаточно много, но стоит знать хотя бы самые распространенные из них, чтобы обезопасить себя и своих домочадцев.

Диффенбахия

Несмотря на то, что это растение ядовитое, оно пользуется большой популярностью, потому что красивое и неприхотливое в уходе. Эксперты говорят, что сок диффенбахии может вызвать дерматит, а также ожог горла, поэтому его не рекомендуется ставить в местах, доступных ребенку или домашнему животному. Работать с диффенбахией рекомендуется в перчатках, а после — мыть руки с мылом.

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Вечнозеленую лиану с крупными — до 45 см — резными листьями не рекомендуется ставить дома, потому что она "высасывает" энергию. А сок монстеры способен убивать грибки, вирусы и другие опасные микроорганизмы, но при попадании в организм может спровоцировать расстройства пищеварения или ожог на коже.

Спатифиллум

Это весьма эстетически привлекательное, но при этом опасное растение. Спатифиллум выделяет вредный сок, который при попадании на тело вызывает не только ожоги, но и хронические язвы.

Бегония

Это красивое растение обладает полезными свойствами, однако, бегония может представлять опасность для детей и животных. Дело в том, что при попадании на слизистую рота и гортани она может вызвать ожог. Съеденный листочек может вызвать тошноту, рвоту и отравление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие комнатные растения нельзя ставить в спальне.

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