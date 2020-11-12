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Эксперт призывает не пользоваться отпечатком пальцев на телефоне

Отпечаток пальцев может не только выдать информацию о владельце, но и заблокировать телефон насовсем

сегодня, 13:55
Автор:

Кириєнко Анна

Нейротехнолог Тимур Садыков рассказал сайту "Прайм", почему не стоит пользоваться отпечатком пальцев на гаджетах. По его словам, смартфоны и так выполняют роль шпиона и собирателя данных о своем хозяине. Если добавить еще и дактилоскопические данные, информации о вас станет  еще больше. Тем более, этот отпечаток может быть предоставлен широкому кругу неизвестных людей, о которых вы и понятия не имеете.

Эксперт призывает не пользоваться отпечатком пальцев на телефоне

Фото: Хакер

Вторая причина, почему не стоит использовать отпечаток пальцев — технические сбои в работе телефона. Иногда смартфоны не принимают отпечатки, подвисают. Часто механические повреждения также дают о себе знать. Если вы сделали царапину или выпустили телефон из рук, есть большая вероятность, что дактилоскопические данные вы уже не сможете использовать. Сенсор не сможет распознать отпечаток, а телефон так и останется заблокированным.

Поэтому эксперт советует пользоваться обычным паролем. Только следует помнить, что его нужно периодически менять. Пароль должен содержать информацию об определенном дне, неделе, событии, известном только владельцу смартфона.

Сайт "Комментарии" также советует прочитать, почему благодаря соцсетям появляется чувство одиночества.




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Источник: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201110/832287309.html
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