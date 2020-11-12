Эксперт призывает не пользоваться отпечатком пальцев на телефоне

Нейротехнолог Тимур Садыков рассказал сайту "Прайм", почему не стоит пользоваться отпечатком пальцев на гаджетах. По его словам, смартфоны и так выполняют роль шпиона и собирателя данных о своем хозяине. Если добавить еще и дактилоскопические данные, информации о вас станет еще больше. Тем более, этот отпечаток может быть предоставлен широкому кругу неизвестных людей, о которых вы и понятия не имеете.

Фото: Хакер

Вторая причина, почему не стоит использовать отпечаток пальцев — технические сбои в работе телефона. Иногда смартфоны не принимают отпечатки, подвисают. Часто механические повреждения также дают о себе знать. Если вы сделали царапину или выпустили телефон из рук, есть большая вероятность, что дактилоскопические данные вы уже не сможете использовать. Сенсор не сможет распознать отпечаток, а телефон так и останется заблокированным.

Поэтому эксперт советует пользоваться обычным паролем. Только следует помнить, что его нужно периодически менять. Пароль должен содержать информацию об определенном дне, неделе, событии, известном только владельцу смартфона.

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