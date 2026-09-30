У этих знаков Зодиака в октябре начнется "черная полоса" в жизни

Октябрь может стать настоящим испытанием для отдельных знаков Зодиака. Планетарные аспекты способны вернуть старые проблемы, конфликты и финансовые вопросы. Астрологи назвали знаки зодиакального круга, кому следует готовиться к непростой полосе.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Тельцов октябрь может ударить по тому, что особенно важно для них: отношениях, деньгах и ощущении стабильности. Астрологи предупреждают, что с 3 октября возможно возвращение старых любовных историй и пересмотр финансовых решений. В конце месяца полнолуние дополнительно обострит вопросы денег, собственных ресурсов и самооценки.

Для Скорпионов октябрь может оказаться особенно эмоциональным. Планетарные транзиты будут способствовать возвращению к незакрытым разговорам, прежним отношениям и сдававшимся ситуациям уже остались в прошлом. Астрологи советуют не делать резкие выводы и не принимать важные решения на эмоциях.

Водолеям октябрь может принести ощущение, что привычный порядок вещей больше не работает. Астрологи предупреждают, что они будут особенно остро ощущать неблагоприятные аспекты — возможные напряжение и конфликты. Здесь черная полоса скорее может проявиться как борьба за контроль и необходимость ломать старые сценарии.

Для Весов главной проблемой октября могут стать личные отношения. Старые образы, бывшие партнеры и нерешенные вопросы могут снова оказаться в центре внимания.

Рыбам следует особенно внимательно следить за дружескими и профессиональными связями. Планетарные аспекты будут способствовать изменению круга людей, пересмотру доверия и пониманию, на кого можно положиться. В октябре эта тема может оказаться особенно заметной.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в октябре карьера резко пойдет вверх.



