У цих знаків Зодіаку у жовтні розпочнеться “чорна смуга” у житті

Жовтень може стати справжнім випробуванням для окремих знаків Зодіаку. Планетарні аспекти здатні повернути старі проблеми, конфлікти та фінансові питання. Астрологи назвали знаки зодіакального кола, кому варто готуватися до непростої смуги.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Тельців жовтень може вдарити по тому, що для них особливо важливо: стосунках, грошах і відчутті стабільності. Астрологи попереджають, що з 3 жовтня можливе повернення старих любовних історій та перегляд фінансових рішень. Наприкінці місяця повня додатково загострить питання грошей, власних ресурсів і самооцінки.

Для Скорпіонів жовтень може виявитися особливо емоційним. Планетарні транзити сприятимуть поверненню до незакритих розмов, колишніх стосунків та ситуацій, які здавалося, вже залишилися в минулому. Астрологи радять не робити різких висновків і не ухвалювати важливі рішення на емоціях.

Водоліям жовтень може принести відчуття, що звичний порядок речей більше не працює. Астрологи попереджають, що вони особливо гостро відчуватимуть несприятливі аспекти — можливі напруга та конфлікти. Тут “чорна смуга” радше може проявитися як боротьба за контроль і необхідність ламати старі сценарії.

Для Терезів головною проблемою жовтня можуть стати особисті стосунки. Старі образи, колишні партнери та невирішені питання можуть знову опинитися в центрі уваги.

Рибам варто особливо уважно стежити за дружніми та професійними зв'язками. Планетарні аспекти сприятимуть зміні кола людей, перегляду довіри та розуміння, на кого справді можна покластися. У жовтні ця тема може стати особливо помітною.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у жовтні кар’єра різко піде вгору.



